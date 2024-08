Simona Ventura canta il liscio con Mirko Casadei, i fan commentano: “Gli stonati sono con te”

video suggerito

Simona Ventura sa di essere stonata. Una consapevolezza che non la ferma dal lanciarsi nelle più disparate performance musicali. In passato la conduttrice ha duettato con Gianna Nannini e con Claudio Baglioni, dimostrandosi, se non all'altezza delle note, sicuramente in grado di stare sul palco. Di recente ha cantato la mazurka in occasione dell'evento La Terrazza della Dolce Vita e il video dell'esibizione, virale sul web, ha raccolto inaspettatamente più elogi che critiche.

Simona Ventura canta con Mirko Casadei, sui social: "Gli stonati sono con te"

In questi giorni a Rimini si sta sta tenendo La Terrazza della Dolce Via, kermesse culturale organizzata da Simona Ventura e suo marito Giovanni Terzi. Nel corso dell'evento, la conduttrice è salita sul palco per presentare Mirko Casadei e insieme a lui ha iniziato a cantare La Mazurka di periferia, brano del padre Raoul Casadei.

Il video dell'esibizione ha fatto il giro dei social e i fan si dividono tra chi si dice contento per il ritorno della serie "Simona Ventura canta cose" e chi l'apprezza perché in grado di mettersi in gioco e di rappresentare "tutti gli stonati d'Italia". Tra i commenti, si legge: "Più ti piace cantare e più sei stonata… grande Simona!".

Mara Maionchi contro Simona Ventura: "Non tutti hanno diritto a cantare"

In una puntata del marzo scorso di Che Tempo Che Fa, Simona Ventura aveva duettato con Gianna Nannini. La vera protagonista dell'esibizione, però, era stata Mara Maionchi a causa di un suo commento tranchant. Dopo la loro performance musicale, infatti, la produttrice discografica aveva decretato: "No, scusa Nannini, col ca**o che tutti hanno diritto a cantare! Qualcuno non ce l'ha", un chiaro riferimento a Simona Ventura. Anche in quel caso il video del momento era diventato virale sui social.