Berlusconi annuncia al Senato la nascita del diciassettesimo nipote, ma i conti non tornano Silvio Berlusconi riprende parola in Senato dopo 9 anni e le sue prime parole sono di felicità anche per una notizia strettamente familiare: la nascita del secondogenito di suo figlio Luigi, che lo ha reso di nuovo nonno.

A cura di Ilaria Costabile

Silvio Berlusconi è tornato a parlare in Senato dopo ben nove anni. Il leader di Forza Italia ha preso parola, dando ai presenti una notizia che lo ha reso particolarmente felice: è nato suo nipote, il secondo figlio di Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli. L'ex premier, adesso, sale a quota 17 nipoti.

L'annuncio di Silvio Berlusconi

Il volto di Forza Italia ha preso parola in Senato, per manifestare la decisione del suo gruppo politico di concedere la fiducia al Governo Meloni. Le sue prime parole sono il segno di una grande soddisfazione per il ritorno tra i banchi di Palazzo Madama, ma anche per una questione strettamente personale: "Oggi non farò sfoggio della mia eloquenza, mi sono scritto tutto quanto. Sono felice di essere qui, anche perché tre ore fa ho avuto il mio diciassettesimo nipotino, evviva!". Un applauso fragoroso riempie l'aula, un gesto di vicinanza da parte dei senatori presenti, che accolgono questa notizia con un certo sorriso, che è quello che compare sul viso di Silvio Berlusconi che, ancora una volta, ha potuto godere della gioia di diventare nonno.

Il secondo figlio di Luigi Berlusconi

Facendo un rapido conto, in realtà, dovrebbe essere il sedicesimo nipote, dal momento che da Piersilvio a Luigi si contano quindici nipoti, a cui si aggiunge anche una bisnipote poiché che la primogenita di suo figlio Piersilvio è diventata mamma di recente, dando alla luce la sua prima femminuccia della famiglia. Intanto, Luigi Berlusconi, il più piccolo dei figli del patron di Forza Italia, è diventato papà per la seconda volta a 34 anni. La moglie, Federica Fumagalli, aveva annunciato la seconda gravidanza durante il battesimo del primo figlio, Emanuele Silvio, nato il 28 luglio 2021. Il settimanale Chi l'aveva beccata a passeggiare per le strade di Milano con il pancione in bella vista, accompagnata da un'amica, ed era già noto che si sarebbe trattato di un maschietto e che sarebbe nato a breve.