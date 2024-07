Selvaggia Lucarelli su Chico Forti e le minacce dal carcere: “Non ho paura, ma la premier deve intervenire”

video suggerito

Dopo quanto emerso a seguito delle dichiarazioni di un detenuto dal carcere di Montorio, secondo cui Chico Forti avrebbe chiesto di contattare "qualche ‘ndranghestista per mettere a tacere Marco Travaglio, Selvaggia Lucarelli e una terza persona" sul suo conto, è stata aperta un'inchiesta. Contattata da La Stampa, la giornalista ha commentato l'accaduto, dicendosi non intimorita ma in attesa di un intervento, decisivo, della premier Giorgia Meloni.

Selvaggia Lucarelli e il commento sulle parole di Forti

Schietta, come sempre, Selvaggia Lucarelli è molto chiara nell'esprimere ciò che pensa in merito a quanto presumibilmente avrebbe dichiarato Chico Forti, quindi all'idea di imbavagliarla, impedirle di dire ciò che pensa sulla vicenda di cui è protagonista. Sulle pagine de La Stampa, dichiara: "È bizzarro che in questa storia si riveli un modus operandi di Chico Forti. Anche anni prima, secondo un informatore della polizia americana, aveva chiesto di trovare un sicario per far fuori un avvocato di Miami". La giornalista, poi, continua:

Sto vivendo un paradosso: siamo arrivati al punto in cui chi, come me, afferma l’ovvio, ovvero che Forti è un assassino come decretato dai giudici americani, viene preso di mira. Mentre una tv becera, amplificata dai social, capovolge la realtà e vede innocenti dappertutto.

Una delle ipotesi che spiegherebbe l'attenzione di Forti nei confronti della giornalista, potrebbe essere quella relativa al titolo del pezzo pubblicato sul Fatto Quotidiano, al suo arrivo in Italia, che titolava "Benvenuto assassino".

La richiesta alla premier

Sulla questione, da parte del Governo nessun commento. Il rientro di Chico Forti in Italia è stato presentato come un altro grande traguardo raggiunto dalla premier Meloni che, di fatti, ha sempre sostenuto la causa dell'ex campione di surf. Lucarelli, quindi, ha preteso un'intervento da parte della presidente del Consiglio:

Non ho ancora sentito una parola di commento da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mi auguro che anche la presidente Meloni voglia vederci chiaro, con la stessa solerzia con cui si precipitò in aeroporto per tributare gli onori di Stato a Forti. Non ho paura, ma la premier dopo averlo accolto deve intervenire.

La difesa di Chico Forti

Nel frattempo, dal carcere veronese, Chico Forti sembra cadere dalle nuvole e prende totalmente le distanze da quanto detto sul suo conto. Il suo legale, Andrea Radice ha dichiarato: "Smentisce nel modo più assoluto le notizie secondo le quali qualcuno lo accuserebbe di aver richiesto interventi in relazione ad articoli contro la sua persona".