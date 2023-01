Sandra Milo confessa: “Craxi era molto timido, ma sessualmente sono stata pazza di lui” Sandra Milo ha raccontato in un’intervista al settimanale F alcuni dei suoi amori, ricordando anche la relazione con Bettino Craxi.

A cura di Ilaria Costabile

Sandra Milo si è raccontata in un'intervista al settimanale F, in cui ha parlato delle passioni che l'hanno travolta, soffermandosi su alcuni nomi che per lei hanno avuto un peso significativo, come ad esempio Bettino Craxi.

Il rapporto tra Sandra Milo e Craxi

L'attrice, da sempre ricordata come musa di Federico Fellini, ha avuto in realtà non pochi amori, come lei stessa ha sempre ammesso, rivelando di aver avuto storie particolarmente passionali e coinvolgenti. Tra gli amatori che ricorda con estrema tenerezza c'è anche un uomo che ha segnato profondamente la politica italiana, ovvero Bettino Craxi, che all'inizio degli Anni Ottanta la aiutò a tornare in televisione, con un debutto su Rai2, rete gestita dal PSI. Con il leader politico, la diva ebbe una storia passionale e a questo proposito rivelò:

Craxi? Mi piaceva molto. Era un uomo intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano: mi ha presa con le parole prima che fisicamente, mi parlava anche a letto, durante l’amore. E io, sessualmente, sono stata pazza di lui. Per un paio di anni ci siamo frequentati in segreto ma poi l’ho lasciato per il terrore che mio marito, Ottavio De Lollis, lo scoprisse: era geloso, da lui ho preso un sacco di botte.

Il dolore delle relazioni passate

In una delle tante interviste rilasciate negli ultimi anni di carriera, l'attrice ha rivelato di aver vissuto intensamente i suoi sentimenti, ma anche di aver sopportato e superato dei momenti difficili: