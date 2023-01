Quelle brave ragazze, torna il format on the road di Sky Mara Maionchi, Sandra Milo e la new entry Marisa Laurito partono a bordo del van maculato rosa shocking alla scoperta di Montecarlo e del sud della Francia. Su Sky e NOW dal 19 febbraio.

Quelle brave ragazze tornano con una vacanza tutta on the road. Parliamo del format con Marisa Laurito, Sandra Milo e Mara Maionchi protagoniste di una nuova produzione dello show Sky Originale-Blu Yazmine, disponibile da domenica 19 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il road trip

Il trio protagonista è in formazione inedita per questo viaggio: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce la leggendaria Marisa Laurito. A bordo dell’iconico e inconfondibile van maculato rosa shocking, le tre artiste viaggeranno guidate dall'autista tuttofare, il buon Alessandro Livi. Dopo l'esperienza dello scorso anno, Mara Maionchi e Sandra Milo sono chiamate a dare il benvenuto a Marisa Laurito. Tre personalità forti che impareranno a conoscersi giorno dopo giorno. Il format, composto da sei episodi, alterna momenti di divertimento purissimo a momenti di divulgazione e conoscenza delle tradizioni dei luoghi che visiteranno.

Il format composto da sei episodi

La prima meta di quest'anno è Montecarlo. Qui, vivranno esperienze da regine del jet set e respireranno l'atmosfera glamour e lussuosa dei palazzi del Principato. Dopo Montecarlo entreranno in contatto con il profondo sud della Francia, tra folklore, cibo e usanze particolari. Ogni episodio sarà scandito da missioni da compiere con obiettivi più o meno alla portata per completare le quest di puntata. Ovviamente più non si risparmieranno, più saranno disposte a tutto e allora più si divertiranno in una vacanza che le darà l'occasione di conoscersi e di dimostrare di essere le leggende che sono, ognuna nei propri ambiti e nel proprio modo di essere. L'appuntamento, per sei episodi totali, è a partire da domenica 19 febbraio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.