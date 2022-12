Kim Kardashian ammette: “Ho iniziato a bere, ho bisogno di lasciarmi un po’ andare” “Ho iniziato a bere un po’ all’età di 42 anni. Caffè e alcol”, ha ammesso la star nel corso di un podcast. “Perché no? Semplicemente sento che lavoro molto e mi concentro”, ha spiegato la star che è sempre stata lontana dall’alcol. “Al massimo un bicchierino di ananas e uno di tequila”.

A cura di Giulia Turco

Kim Kardashian si starebbe iniziando a concedere qualche vizio. La star dei reality americani, 42 anni, ha rivelato che solo negli ultimi tempi ha iniziato ad avvicinarsi all’alcol. Complice forse anche un momento piuttosto impegnativo della sua vita, divisa tra la gestione dei figli, la carriera da imprenditrice e i trascorsi sentimentali travagliati dopo il recente divorzio da Kanye West.

Kim Kardashian si concede qualche bicchierino per rilassarsi

“Ho iniziato a bere un po’ all’età di 42 anni. Caffè e alcol”, ha ammesso la star a Gwyneth Paltrow, nel corso di un’intervento nel suo podcast Goop. Nulla che farebbe pensare ad un problema di alcolismo certo, forse solo qualche caffè corretto per la regina a dei reality, che continua ad essere uno dei personaggi più sotto ai riflettori dei media americani. “Mi sento come se dovessi giusto lasciarmi un po’ andare”, ha ammesso all’attrice. Mamma di quattro figli, attualmente sta anche studiando per diventare avvocato, mentre porta avanti il progetto del suo brand di moda.

“Perché no? Semplicemente sento che lavoro molto e mi concentro. C’è la scuola, poi le riunioni sui prodotto per SKKN”, si è sfogata. Per staccare la spina ama concedersi qualche momento si svago al bar con gli amici. “È che non mi sento mai a mio agio a stare sdraiata senza fare niente. Preferisco passare del tempo con gli amici, bere qualcosa e stare fuori un po’ più fino a tardi. Prima probabilmente non lo avrei fatto”. Senza esagerare, assicura. “Al massimo un bicchierino di ananas e uno di tequila”. Pensare che persone a lei vicine hanno raccontato che Kim non ha mai amato l’alcol.

Una vita impegnata tra i figli, la carriera e il divorzio da Kanye West

D’altronde quella di Kardashian è senz’altro una vita scintillante quanto impegnativa. Detiene un patrimonio stellare, che proviene non solo dal successo della sua iconica serie tv di famiglia, ma anche da un business personale fondato sul suo brand nel mondo del beauty e della moda. Forbes Usa l’ha inserita nella lista dei miliardari più influenti degli ultimi anni. In più, sul piano privato c’è la gestione dei suoi quatto figli, avuti dal matrimonio con Kanye West che negli ultimi an in è andato a naufragare. Recentemente Kardashian ha accordato con l’ex marito i termini della separazione e del mantenimento dei figli, che beneficeranno di un assegno mensile pari a 200mila dollari al mese da parte del padre.