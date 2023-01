Massimo Ranieri: “La mia caduta è stata dolorosa, non ho mai voluto vedere il video” Massimo Ranieri è il protagonista in copertina dell’ultimo numero di “Credere”. L’artista racconta della sua spiritualità e ammette che la caduta è stata volere di Dio: “Ha detto fermati un po’ che stai stanco”.

Massimo Ranieri è il protagonista in copertina dell'ultimo numero di "Credere". L'artista, 71 anni, si racconta senza filtro sulla sua spiritualità: "Non sprecare il talento è il mio modo di ringraziare “il buon Dio”, la mia risposta alla sua chiamata". Il cantante non nasconde di credere da sempre in Dio che lo ha aiutato anche nell'incidente, una rovinosa caduta, durante uno dei suoi spettacoli al Teatro Diana di Napoli. Per lui, la rottura di quattro costole, l'omero e la frattura di un polso: "C’è il video della caduta, ma non voglio vederlo: mi sembrerebbe di rivivere tutto il dolore provato. So soltanto io quante notti sono stato in poltrona perché non riuscivo a dormire: non trovavo la posizione. Mi faceva male dappertutto. E la ripresa è stata lunga. È stato un momento buio: ho capito poi che era una manna dal cielo. Era stato il buon Dio a tirarmi per la giacca, per avvertirmi, come mi avesse detto: “Non ti vuoi fermare, capatosta? Mo’ ti fermo io”.

Il ricordo della famiglia

Nell'intervista al settimanale cristiano, Massimo Ranieri parla anche della sua famiglia che ricorda con grande gratitudine: "In ogni cosa c’è sempre Dio, che mi ha dato un grande dono, un talento che non va sciupato: è come aver ricevuto una chiamata, la più importante. Non sprecare i miei doni è il mio modo di ringraziarlo, è la mia risposta di responsabilità. Perché ha scelto me tra milioni di persone. Dietro a ogni successo, io sento l’intervento di Dio: e vale per tutti. Qualsiasi sia la propria vocazione". L'esempio arriva dai genitori: "La fede è tutto. Ti dà coraggio, ti fa sentire più forte. Non ti fa dimenticare gli altri. Chi ha fede crede sempre nel prossimo e cerca di aiutare il più debole, chi in quel momento ha più bisogno. Nella vita ci sono momenti belli e brutti: la fede ti aiuta ad affrontarli. Quando vivi dei momenti belli bisognerebbe accorgersene: è lì che vince la fede e ti mette le ali. Ma anche nelle difficoltà ti indica la possibilità di giornate con il sole e non con le nuvole".

I prossimi progetti

Un nuovo disco, "Tutti i sogni ancora in volo", e soprattutto una nuova fiction per Canale 5: "La voce che hai dentro" diretta da Eros Puglielli con Maria Pia Calzone e Gianfranco Gallo, presto in onda.