Kim Kardashian rivela le regole imposte alla figlia North per usare TikTok Kim Kardashian ha rivelato quali regole mette in atto per tutelare sua figlia North West dall’utilizzo dei social, soprattutto TikTok.

A cura di Ilaria Costabile

Anche i personaggi noti e che hanno un'intensa attività sui social si trovano a dover impartire delle regole ai figli su come utilizzare i loro profili, per evitare che incappino in contenuti a loro non adatti e che debbano affrontare situazioni spiacevoli. È così che Kim Kardashian spiega in una chiacchierata con Gwyneth Paltrow nel suo podcast Goop, come ha educato sua figlia North all'uso di TikTok, social che va per la maggiore tra le nuove generazioni.

Kim Kardashian su sua figlia North West

L'influencer ha dichiarato di avere delle difficoltà ad uniformarsi ad un solo modo di comportarsi in merito alla gestione dei figli, soprattutto in ambito familiare: "Penso che ogni famiglia sia diversa, anche all'interno della mia famiglia. Come agisce Kourtney, come opera Khloé, come Kylie, diciamo sempre che per ogni famiglia è diverso" e anche a proposito dei social ha rivelato: "Con i social media, è difficile perché tutti i cugini, tutti i miei nipoti sono tutti i migliori amici dei miei figli. Hanno tutti la stessa età. Quindi se Penelope ha TikTok, North vuole TikTok e tutte le ragazze a scuola hanno TikTok". Una difficoltà che accomuna tutti i genitori, anche se si tratta di star, dal momento che i bambini sono spesso desiderosi di ricevere lo stesso trattamento che vedono tra i loro coetanei, quindi impostare delle regole ferree può diventare complicato.

La strategia di Kim Kardashian

La star, quindi, sembra aver trovato un metodo, al momento infallibile, che consente alla figlia di utilizzare TikTok tenendo d'occhio i contenuti in cui incappa e allontanandola da possibili insidie: "Lo usa solo sul mio telefono. Ho messo così un confine con il suo TikTok. Finché siamo io e lei insieme e io sono lì. Per ora funziona. Ma è un mondo pazzo, non lo nego". Insomma, una soluzione alternativa che sembra aver portato un po' di tranquillità nell'economia familiare della diva.