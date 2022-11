Salt Bae dopo le critiche per il conto da migliaia di euro pubblica il video di una bistecca d’oro Le critiche che hanno travolto Salt Bae, dopo la pubblicazione di un conto salatissimo in uno dei suoi ristoranti, sembrano non averlo toccato, tanto che lo chef pubblica un video in cui sottolinea il pregio dei suoi prodotti.

A cura di Ilaria Costabile

Nusret Gokc, lo chef di Abu Dhabi, conosciuto in tutto il mondo, è stato sommerso dalle polemiche negli ultimi giorni per aver pubblicato un conto da oltre 100mila euro in uno dei suoi ristoranti. Le critiche, però, sembra non abbiano turbato particolarmente lo chef che, anzi, come a voler rincarare la dose, ha pubblicato un video brevissimo con una bistecca ricoperta da una foglia d'oro.

Il video con la carne ricoperta d'oro

"Federal Bank – Oro 24 carati" recita così la scritta la che compare ai piedi del video pubblicato da Salt Bae sul suo profilo, in cui si vanta di avere non solo un taglio di carne pregiato, ma reso ancora più prezioso dalla copertura con foglia d'oro. Una story che arriva a distanza di pochi giorni dalle feroci critiche che lo hanno travolto, sebbene sin dall'inizio della sua carriera, Nusret Gokc non ha mai nascosto la sua volontà di ostentare il lusso dei suoi ristoranti, oltre che la qualità dei suoi prodotti che, quindi, trova riscontro anche nei prezzi.

Il conto salatissimo da Salt Bae

Lo chef aveva pubblicato lo scontrino di una cena nel suo ristorante, che ammontava ad una cifra incredibile, ovvero 161mila euro per quattordici commensali. Un prezzo esorbitante, dovuto alla scelta di vini e carni pregiate, che però, lo chef ha giustificato dicendo semplicemente "la qualità si paga". L'appunto di Salt Bae ha mandato su tutte le furie i suoi follower che, infatti, hanno immediatamente commentato il post sottolineando come fosse irrispettoso nei confronti di chi ha delle gravi difficoltà economiche vedere che una cena possa costare così tanto: "Vedere questa fattura e pensare ai miei pazienti che non possono permettersi il costo del loro trapianto di fegato mi rattrista", scrive uno di loro. Non è dato sapere chi fossero gli ospiti al ristorante, ma sta di fatto che nessuno di loro ha avuto da ridire al momento di pagare il conto.