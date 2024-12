video suggerito

Rupert Grint nei guai con il fisco, l'attore deve pagare 2 milioni di euro Rupert Grint, ex protagonista della saga di Harry Potter, è nei guai con il fisco dal 2019. L'attore è stato condannato a pagare 1,8 milioni di sterline all'agenzia fiscale inglese, dopo l'ultima sentenza emessa da un giudice.

A cura di Ilaria Costabile

Guai in vista per Rupert Grint, l'ex star di Harry Potter avrebbe un ingente debito con il fisco e dopo anni in cui erano state aperte delle indagini in merito all'ammanco fiscale dell'attore irlandese, un giudice ha emesso una sentenza sfavorevole nei suoi confronti. La somma che dovrà restituire è di 1,8 milioni di sterline corrispondenti a poco più di 2 milioni di euro, come già gli era stato imputato nel 2019.

Perché Rupert Grint è nei guai con il fisco

Grint, infatti, era stato condannato a versare questa somma cinque anni fa, dopo che l'agenzia fiscale del Regno Unito, la HM Revenue and Customs, aveva avviato un'indagine in merito alla dichiarazione dei reddito dell'attore. L'ex maghetto della saga fantasy più conosciuta al mondo, aveva catalogato i 4,5 milioni di sterline guadagnati dai film, in cui rientravano anche le vendite di DVD, messe in onda televisive, diritti streaming e altro ancora, come un bene capitale e non nel suo reddito. Questo errore ha provocato una serie di problematiche a livello fiscale, considerando che Grint era l'unico azionista di una società attraverso la quale gestiva i suoi affari, ma ha sempre dichiarato che il pagamento fosse legato al reddito residuo e ai bonus dei film di Harry Potter.

La decisione del giudice

I legali dell'attore hanno dichiarato che il loro assistito avrebbe dovuto pagare l'imposta sulle plusvalenze, quindi un importo corrispondente al 10%. L'agenzia delle entrate inglese, però, ha affermato che il denaro sarebbe dovuto essere tassato come reddito e quindi sottoposto ad una tassazione decisamente più alta, circa il 52%. Dopo una sequela di udienze e discussioni, un giudice ha stabilito che Grint dovrà sborsare quanto chiesto dalla HM Revenue and Customs e quindi i famose 1,8 milioni di sterline, circa 2 milioni di euro. Il suo patrimonio, quindi, verrà notevolmente asciugato a causa dell'ingente somma che dovrà dare al fisco e che, in questi anni, ha sottratto alle casse dello stato inglese, seppur in maniera non del tutto consapevole.