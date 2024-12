Salvatore Esposito truffato, l’attore di Gomorra denuncia il socio in affari: “Spariti 100mila euro”

video suggerito

Salvatore Esposito, volto di Genny Savastano in Gomorra, ha denunciato di essere vittima di truffa aggravata. La Stampa fa sapere che l'attore ha mandato una querela contro il suo ex socio in affari Andrea Zinnia: "Gli davo soldi perché prometteva operazioni economiche molto allettanti, diceva sempre che eravamo vicini a chiudere l’affare della vita". I due avevano messo in piedi nel 2021 la Football future stars srl, società per scoprire i talenti del calcio, ma Esposito ha scoperto che Zinnaia avrebbe sottratto centomila euro per spese personali. Inizialmente la Procura di Torino aveva chiesto l'archiviazione del caso ritenendolo di "natura civilistica" ma il legale dell'attore Gabriele Vescio ha contestato la decisione. La gip Benedetta Mastri ha accolto l'opposizione, fissando un termine di sei mesi per la conclusione dell'inchiesta e chiedendo che vengano approfonditi anche eventuali accordi non onorati con i procuratori del calciatore Julio Enciso.

Salvatore Esposito: "Io investivo ma alla fine sono stato truffato"

L'indagine coordinata dalla pm Alessandra Provazza punta a dare chiarezza sulla questione dei soldi scomparsi dalla Football future stars srl. Nella querela si legge che Salvatore Esposito deteneva il 51% delle quote della società e che, in virtù della sua fama, aveva il ruolo di talent scout, mettendo a disposizione la sua rete di contatti nel mondo dello sport. Zinnia, che al momento si dichiara innocente e che non sarebbe reperibile, era amministratore della società. Secondo l'attore, però, avrebbe usato "in maniera sistematica la carta di credito e il bancomat del conto societario", sottraendo centomila euro. "Mi diceva che stava coinvolgendo procuratori di fama, come ad esempio Federico Pastorello, per l’acquisto di un giovane talento del 2001, David Tavares. Io investivo. Ma alla fine sono stato truffato" denuncia Esposito.

Dove sono finiti i soldi di Salvatore Esposito

Il legale di Salvatore Esposito ha elencato gli ammanchi: 8mila euro per il deposito di un appartamento in Svizzera, più di 4mila euro per vacanze in resort di lusso, migliaia di euro per acquisti in negozi di Zegna e Nike, oltre ad altri soldi spesi in farmacia, macelleria, Ikea, tabaccheria, sale scommesse e massaggi. C'è, inoltre, un bonifico di 5mila euro dal conto della società inviato all'ex dirigente della Juventus Romolo Gai (non indagato, ndr) che potrebbe essere legato a "pregresse problematiche personali" di Zinnia. Infine, poi, il nodo sulla carte di credito della società intestate all'attore senza che lui ne fosse a conoscenza.