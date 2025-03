Il televoto del GF nel mirino del Codacons: pronto un esposto per truffa contro il reality di Signorini

video suggerito

Dopo le dichiarazioni di Alfonso Signorini ai microfoni di Striscia la Notizia sui "gruppi organizzati", l'associazione dei consumatori domani depositerà alla procura della Repubblica di Milano la richiesta di fare luce sul sistema di votazionel Codacons sta preparando un esposto in procura per il possibile reato di truffa aggravata in merito al caso del televoto del Grande Fratello.

A cura di Sara Leombruno

Il Codacons e Assourt stanno preparando un esposto per il possibile reato di truffa aggravata in merito al caso del televoto del Grande Fratello. Come riportato da Adnkronos, l'associazione dei consumatori sta preparando un documento che presenterà domani alla procura della Repubblica di Milano, dove ha sede Mediaset, in cui si chiederà di fare luce sulle dinamiche relative al televoto della trasmissione di Canale 5.

Perché il Codacons vuole presentare un esposto per truffa contro il GF

A spingere il Codacons alla decisione di preparare l'esposto, sarebbero state le dichiarazioni rilasciate ieri da Signorini ai microfoni di Striscia la Notizia, nel corso della consegna del ‘Tapiro d'Oro' per le polemiche suscitate dal programma. Signorini "ha parlato di gruppi organizzati in grado di alterare l'esito delle votazioni e di vanificare quindi le preferenze di chi, in buona fede, da casa spende soldi per votare il proprio concorrente preferito", fatti che "potrebbero evidenziare fattispecie penalmente rilevanti come quella della truffa aggravata a danno di una moltitudine di soggetti", spiega il Codacons all'Adnkronos.

"Altra anomalia che la magistratura dovrà accertare è la circostanza, denunciata dallo stesso Signorini, secondo cui l'audience garantito da alcuni concorrenti spingerebbe la produzione del Grande Fratello a non eliminarli dal programma nonostante il voto contrario del pubblico, di fatto rendendo inutile la spesa degli utenti per il televoto", spiega ancora l'associazione dei consumatori. In relazione a quanto detto, sul sito di Assourt è stata aperta la piattaforma ‘Reality shock', dove tutti i telespettatori possono diventare parte attiva segnalando e denunciando irregolarità, scorrettezze e anomalie.

Le parole di Signorini dopo il Tapiro di Striscia

"Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia La Notizia. Sono stato colto di sorpresa e riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero". Queste le parole che Alfonso Signorini ha scritto su Instagram per chiarire la sua posizione sul televoto e il comportamento di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. "Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all'interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. Io firmo il programma come autore, e al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento, non ha fatto nulla che giustifichi una eliminazione", ha spiegato.