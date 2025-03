video suggerito

Alfonso Signorini: “Lorenzo Spolverato non ha infranto le regole, non merita l’eliminazione dal GF” Dopo le parole rilasciate a Striscia La Notizia, Alfonso Signorini ritorna sulla questione televoto e Lorenzo Spolverato: “Endemol controlla tutto”. Poi sul modello milanese che “avrebbe già buttato fuori dalla casa”, come detto a Striscia, ha aggiunto: “Non ha fatto nulla che giustifichi una eliminazione”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini è tornato sull'argomento Lorenzo Spolverato al Grande Fratello per chiarire la sua posizione. Dopo l'esposto del Codacons che sottolineava "irregolarità sul televoto" e i mancati provvedimenti contro il concorrente milanese, il conduttore aveva detto a Valerio Staffelli di Striscia La Notizia: "Se fosse per me l'avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere, ma il gruppo di lavoro mi ha detto di tenerlo dentro". Con due post su Instagram pubblicati pochi minuti fa ha poi chiarito: "Lorenzo Spolverato non ha infranto le regole".

Le parole di Alfonso Signorini dopo il Tapiro di Striscia

"Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia La Notizia. Sono stato colto di sorpresa e riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero". Così comincia il lungo messaggio che Alfonso Signorini ha scritto su Instagram per chiarire la sua posizione riguardo il televoto e il comportamento di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. "Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all'interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. Io firmo il programma come autore, e al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento, non ha fatto nulla che giustifichi una eliminazione", ha spiegato.

Il conduttore del programma ha poi concluso: "Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D'altro un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell'interesse del gioco e del pubblico".

Cosa aveva detto a Striscia La Notizia

Valerio Staffelli, nella puntata di Striscia in onda ieri, ha raggiunto Alfonso Signorini per commentare con lui la lettera di denuncia che il Codacons ha indirizzato a Pier Silvio Berlusconi nella quale si chiedono provvedimenti contro il reality. "Io non sono il Grande Fratello, a volte le decisioni sono condivise, a volte no" ha dichiarato il conduttore ai microfoni del tg satirico. Poi sul televoto ha spiegato: "Non ci sono dietro io. Ci sono questi fandom tossici, delle fanbase che inondano il programma di voti facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati. Capisco che si sentano presi in giro, ma il problema non è mio: è dell’azienda, di chi produce il programma, del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms". Infine, alla domanda su Spolverato, ha dichiarato che, se avesse potuto decidere, "lo avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere".