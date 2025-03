“Un’autrice del GF ha detto a Beatrice Luzzi che Helena sarà eliminata”: l’opinionista fa chiarezza

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Le polemiche sul Grande Fratello non si placano. Dopo la diffida del Codacons che ha denunciato irregolarità nel televoto, è spuntata una segnalazione di una spettatrice del reality presente in studio nell'ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì. Stando al racconto, che circola ora su X, dopo le nomination che hanno decretato le tre concorrenti a rischio, Chiara, Helena e Stefania, "Beatrice Luzzi si è avvicinata a un'autrice" che le avrebbe detto che ad uscire dal gioco sarà Helena. Nelle ultime ore la diretta interessata, opinionista del programma, ha rotto il silenzio per smentire l'indiscrezione.

La smentita di Beatrice Luzzi

Una talpa presente in studio durante la diretta del Grande Fratello di lunedì scorso ha sostenuto di aver visto Beatrice Luzzi parlare con un'autrice dopo la chiusura delle nomination. "Esce Helena" avrebbe dichiarato l'addetta ai lavori all'opinionista prima che quest'ultima riferisse quanto ascoltato ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. Il racconto della spettatrice circola su X e a un utente che l'ha condiviso, ha risposto la diretta interessata, Beatrice Luzzi. "Ma non è così. Ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza avere nessuna certezza" ha scritto.

La polemica sul televoto, nonostante la smentita della Luzzi riguardo il confronto in studio con l'autrice, non si è placata.

La diffida del Codacons: "Irregolarità sul televoto"

Gabriele Parpiglia ha condiviso l'esposto che il Codacons ha presentato contro il Grande Fratello. Oltre ai comportamenti ritenuti violenti e aggressivi di Lorenzo Spolverato su cui spesso il programma ha chiuso un occhio, sarebbero finite al centro dell'attenzione anche alcune irregolarità sul televoto: "Dopo aver ricevuto oltre 500 segnalazioni di presunte irregolarità. Si sospetta che “non venga tenuto adeguatamente conto delle votazioni espresse dai telespettatori” e che le eliminazioni vengano decise "sottobanco" dagli autori".