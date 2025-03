Il Codacons chiede la chiusura del Grande Fratello: l’aggressività di Lorenzo Spolverato è il motivo principale

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Il Codacons ha presentato un esposto contro il Grande Fratello. L'associazione ha chiesto la chiusura del reality condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 dallo scorso settembre. Come si legge nel documento, diffuso su X dal giornalista Gabriele Parpiglia, il motivo riguarderebbe i comportamenti violenti del concorrente Lorenzo Spolverato. Il modello ha più volte preso a calci e pugni muri e divani, oltre ad aver usato espressioni volgari soprattutto nei confronti delle donne. I fan ne hanno più volte chiesto la squalifica, che per ora però sembra essere lontana.

Il Codacons chiede la chiusura del Grande Fratello: l'esposto contro il programma

Come si legge nel documento, il Codacons ha chiesto all'Agcom di adottare “provvedimenti urgenti volti alla chiusura del programma”, facendo riferimento all'articolo 37 del Testo unico per la fornitura di servizi media audiovisivi, che "vieta contenuti violenti in televisione". I motivi riguarderebbero i comportamenti violenti in particolare di un concorrente, Lorenzo Spolverato, considerato "uno dei fautori della violenza soprattutto nei confronti delle donne". Nel testo vengono poi fatti degli esempi di questi comportamenti aggressivi, citando anche il recente rimprovero da parte del conduttore Alfonso Signorini.

I comportamenti di Lorenzo Spolverato al GF

Spolverato nella casa del GF sembra essere il concorrente ‘intoccabile‘, a cui tutto viene perdonato. In più occasioni il ragazzo si è mostrato violento, sia fisicamente che verbalmente, nei confronti delle altre coinquiline. Uno degli episodi più recenti risale a qualche giorno fa, quando ha tirato pugni contro il muro nel pieno della notte, svegliando diversi inquilini. Alfonso Signorini lo aveva invitato a ragionare, spiegandogli che la finale già guadagnata non gli dà il diritto di avere determinati atteggiamenti: "Il fatto che tu sia finalista non significa che tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile. Fosse per me ti avrei squalificato".