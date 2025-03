Grande Fratello, Zeudi Di Palma terza finalista: tre concorrenti in nomination

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nessun eliminato nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello. Zeudi Di Palma è stata eletta terza finalista di questa edizione, dopo Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. La concorrente è stata la preferita dal pubblico e ha vinto al televoto contro Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. In nomination sono finite tre concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Nella prossima puntata di giovedì, una tra loro dovrà abbandonare la Casa.

Zeudi Di Palma terza finalista: le percentuali

Nel corso della puntata del 10 marzo, è stata eletta la terza finalista di questa edizione del Grande Fratello. Si tratta di Zeudi Di Palma, che ha vinto al televoto contro Stefania, Shaila, Mariavittoria e Chiara, aperto la scorsa settimana in puntata. Fino a poco prima delle proclamazione, le concorrenti pensavano che sarebbe stata un'eliminazione. La prima salva è stata Chiara, come ha annunciato Alfonso Signorini, poi è stato il turno di Stefania. Zeudi e Shaila sono state chiamate a raggiungere lo studio e una volta arrivato in verdetto, è stato Alfonso Signorini a svelare che l'ex Miss Italia è stata la più votata dal pubblico. Queste le percentuali:

Zeudi Di Palma 49,2%

Shaila Gatta 22,83%

Stefania Orlando 20,11 %

Mariavittoria Minghetti 6,91 %

Chiara Cainelli 0,95%

Chi sono i concorrenti in nomination

Prima del termine della puntata sono andate in scena le classiche nomination. Javier ha nominato Chiara, Chiara invece Mariavittoria. Helena ha fatto il nome di Chiara, e anche Tommaso. Stefania ha mandato in nomination Shaila. Giglio ha fatto il nome di Stefania, Shaila quello di Helena. Lorenzo ha nominato Helena, Jessica invece Chiara, mentre Zeudi ha fatto il nome di Stefania. Sono state tre, quindi, le concorrente con il maggior numero di votazioni sfavorevoli: Chiara, Helena e Stefania sono volate in Nomination e nella prossima puntata in onda giovedì 13 marzo una tra loro sarà definitivamente eliminata dal gioco.

Cosa è successo nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello

La puntata del 10 marzo del Grande Fratello si è aperta con un confronto al femminile. Coinvolte Chiara, Mariavittoria, Jessica e Zeudi, che si sono trovate faccia a faccia dopo una settimana di discussioni. Alfonso Signorini ha fatto notare come il comportamento delle ragazze cambi in puntata rispetto a quanto avviene nella quotidianità. Spazio poi a una ‘linea della vita', quella di Chiara Cainelli. La concorrente si è raccontata senza filtri, parlando del periodo buio della depressione vissuto dopo la fine di una amore durato 4 anni. Shaila Gatta e Stefania Orlando si sono rese protagoniste di un acceso scontro, Zeudi Di Palma è stata eletta terza finalista. Lorenzo Spolverato ha incontrato la madre.