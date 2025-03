video suggerito

GF, Signorini su Jessica, Chiara, Mariavittoria e Zeudi: "In puntata educande, poi in Casa vi tirate mazzate" Nella casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi vivono ormai su "binari separati". Alfonso Signorini ha commentato come cambi il comportamento delle 4 ragazze, che nella puntata del 10 marzo si sono trovate faccia a faccia.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi vivono ormai su "binari separati". Così Alfonso Signorini ha spiegato nella puntata del 10 marzo del reality, durante la quale le 4 donne si sono trovate faccia e faccia. Tra Chiara e Mariavittoria no corre buon sangue e le due hanno coinvolto le loro alleate, rispettivamente Zeudi e Jessica.

Il confronto tra Mariavittoria e Chiara, l'opinione di Signorini

La puntata del 10 marzo del GF si è aperta con un confronto al femminile. Signorini ha chiesto a Chiara se, secondo lei, ci sia della gelosia e dell'invidia nei suoi confronti da parte di MariaVittoria. "Non c'è niente da invidiare o essere gelose, non credo di essermi messa in mezzo. A Mariavittoria ho chiesto più volte se le ho dato fastidio, non capisco perché alle spalle debba dirmi ‘ce l'ha solo lei'. A me hanno ferito le sue parole", ha spiegato la concorrente.

Mariavittoria ha spiegato il senso della sua espressione a Chiara: "Apprezzo le scuse. Quelle parole erano riferite al tuo atteggiamento in puntata. Sei altezzosa". Nel confronto è intervenuto anche Alfonso Signorini, che ha precisato come il comportamento delle concorrenti sia diverso in puntata rispetto a quanto accade durante la settimana: "In prima serata siete con i guantini bianchi, quattro educande, poi dietro vi tirate le mazzate durante la settimana".

Jessica ha dato della ‘profumiera' a Chiara: il chiarimento

La scorsa settimana, Jessica ha dato della profumiera a Chiara, ma la concorrente è convinta che con quel termine volesse intendere altro. "Ha detto una cosa che non si può dire in tv, ma io non credo di aver avuto quell'atteggiamento", ha precisato Chiara. Zeudi ha preso le difese dell'inquilina e, sulla divisione creatasi nella Casa, ha spiegato:

Si sta estremizzando troppo in casa i due gruppi, le persone anziché attraversare il problema lo spostano. C'è chi preferisce scansarlo avendo la ragione e chi cerca di dialogare. Io per questo parlo con tante persone. Jessica, con te non ho mai avuto nulla, in quella puntata non ti ho riconosciuto.

L'opinione di Beatrice Luzzi su Jessica

Anche Beatrice Luzzi è voluta intervenire dallo studio, in particolare commentando il comportamento di Jessica che ha usato espressioni forti nei confronti di Chiara. "Non esiste che in una casa, durante una festa, non si possa scherzare per poi prendersi quegli appellativi. Chiara non se lo meritava, non è una bambolina", ha spiegato l'opinionista. "Lo rifarei e lo ridirei. Chiara, tu sei una gatta, sei molto femminile. Io sono la gattara, tu la gattina", ha spiegato Jessica.