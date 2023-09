Rosy Chin, dalla cucina al GF: “È una stakanovista, ha un tavolo fisso per Chiara Ferragni e Fedez” “Di lei tutti sanno che è una seria lavoratrice”, ha fatto sapere un’amica a Dagospia. “Ha come clienti del ristorante influencer e vip, molti calciatori”, continua la fonte. “Lei fa sempre spettacolo nelle sue cene, è innanzitutto una performer”.

A cura di Giulia Turco

Temeva di non superare lo scoglio delle nomination, ma alla fine il pubblico l’ha apprezzata e forse, in fondo, non lo ha mai davvero messo in dubbio. La chef milanese di origine cinese Rosy Chin è già una delle concorrenti più discusse di quest’edizione del Grande Fratello, che dentro alla Casa promette di fare scintille. Anche nella vita vera Rosy sarebbe un’esplosione di energia, come fanno sapere fonti a lei vicine.

Rosy Chin e le conoscenze vip

Come racconta un’amica vicina alla concorrente ad Ivano Rota per Dagospia, “Rosy è proprio così, libera, un po’ pazza”. Non è un caso che il suo ristorante di cucina orientale sia uno dei più apprezzati e conosciuti a Milano, frequentato da diversi personaggi dello spettacolo. “Di lei tutti sanno che è una seria lavoratrice, stakanovista”, ha fatto sapere l’amica, confermando quanto la concorrente sta dimostrando anche nella Casa del GF. “Ha come clienti del ristorante influencer e vip, molti calciatori”, continua la fonte anonima. “Lei fa sempre spettacolo nelle sue cene, ha rivoluzionato il classico ristorante cinese. È innanzitutto una performer”. Insomma i vip sono di casa nel suo ristorante, fa sapere Dagospia, e “ha sempre un tavolo fisso per Fedez e Chiara Ferragni, sua cara amica”.

Quanto costa una cena al ristorante di Rosy Chin

Rosy Chin è la titolare del ristorante orientale Yokohama, che offre un menù fusion che unisce la cucina orientale con quella occidentale. È previsto un menù degustazione che propone dieci portate per un minimo di due persone. Il prezzo è di 108 euro a persona, bevande e dolci esclusi. Per quanto riguarda il menù alla carta, la scelta è molto vasta. Si va dalla selezione di crudi (il Wagyu a 26 auro, il tonno a 20 euro, l’astice a 33 euro ad esempio), a piatti fusion come il merluzzo nero (40 euro), il filetto di manzo (35 euro), i bocconcini di granchio reale (36 euro) o gli spiedini di pollo in salsa teriyaki (14 euro).