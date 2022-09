Rosita Celentano a 57 anni senza ritocchi: “Meglio invecchiata e felice che tristi e di gomma” Rosita Celentano si racconta in un lungo post su Instagram che la conferma come paladina della body positivity.

Rosita Celentano, 57 anni ma non li dimostra. E in un post su Instagram celebra la sua età ‘al naturale': "È una mia impressione" – dice – "oppure un volto felice nonostante i segni del tempo è rassicurante? E quanto possono essere inquietanti le facce di gomma ritoccate e gonfiate?".

Rosita Celentano, paladina del body positivity

Rosita Celentano si racconta in un lungo post su Instagram che la conferma come paladina della body positivity. Ecco cosa ha scritto in questo post:

È una mia impressione oppure un volto felice nonostante i segni del tempo è rassicurante? E quanto possono essere inquietanti le facce di gomma ritoccate e gonfiate…🥺😱 Quanta serenità e sicurezza sapere che si può invecchiare con gli amici del cuore. 😘 io in questo sono fortunata, perché amici VERI, ne ho tanti, che si contano sulle dita di tutte e due le mani…e forse anche dei piedi 😠in questa immagine che ho scattato ieri con Susy, ho giocato a invecchiarmi e sapete una cosa? In questa foto mi vedo FICHISSIMA! 💋siamo due giovani vecchie felici. È così che voglio essere! Una GIOVANE VECCHIA FELICE! 🥀 e so che ci riuscirò. Perché ci sto lavorando dal giorno che sono nata…

Rosita Celentano aveva già celebrato le sue rughe

Nel mese di luglio, invece, Rosita Celentano – che da molto tempo manca in televisione – aveva già celebrato il tempo che passa e le sue rughe con un post scritto per l'occasione. Nella celebrazione, Rosita Celentano spiegava di amare particolarmente l'idea dei capelli che vanno ad imbiancarsi, così come l'accettazione del cambiamento del proprio corpo: "Amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su". Questo quello che si poteva leggere in un post che velocemente era diventato virale. Un messaggio di grande positività.