Isabella Rossellini è sempre bellissima, anche a 70 anni: “Non ho mai fatto ritocchi estetici”

Isabella Rossellini ha un volto pieno di rughe d'espressione. Ed è bellissima. Ha 70 anni, ne dimostra almeno dieci in meno. In una intervista a Vulture, l'attrice confessa di non aver mai modificato chirurgicamente il suo corpo. Non si è mai piegata al ‘ritocchino' sulla base di un'idea decisamente semplice quanto intrigante: "Ho sempre pensato che la chirurgia estetica si basasse su un ideale misogino".

Le parole di Isabella Rossellini

Isabella Rossellini ha ammesso di sentirsi sempre molto combattuta e ha anche ammesso che in passato aveva considerato la possibilità:

Un giorno mi sono svegliata e mi sono detta: "Abbiamo tutte queste nuove tecnologie in chirurgia. Perché non approfittarne? Chiamerò un chirurgo plastico". Alla fine, però mi è sempre mancato il coraggio. Il più delle volte mi chiedo se queste pratiche non siano basate su un ideale misogino.

Una riflessione tutt'altro che scontata.

"Sono troppo vecchia"

Arrivata all'età di settant'anni quel che è fatto e fatto. Spiega: "Sono troppo vecchia e non farò certamente un'operazione di chirurgia plastica a 70 anni perché credo che la mia pelle non reggerebbe. Ci ho pensato verso i 40, 50 anni, ma oggi posso dirlo: secondo me c'entra con la misoginia. Inoltre gestisco una fattoria biologica e mangio sano. Sarebbe decisamente poco coerente".

Isabella Rossellini si mostra su Instagram e si gode la vita nella sua residenza in campagna, una fattoria biologica chiamata "Mama Farm" . La fattoria si trova a Brookhaven, a Long Island, più o meno a un'ora e mezzo da Manhattan. La fattoria è molto vicina alle spiagge ed è immersa in una riserva naturale. È gestita interamente dalla famiglia di Isabella Rossellini ed è considerato uno dei punti d'interesse migliori per chi ama la vita campestre e per chi ama fare questo tipo di attività.