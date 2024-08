video suggerito

Rose Villain ricorda la madre nel giorno del suo compleanno: "Oggi più che mai, ti vorrei con me" Rose Villain ha ricordato sua madre con uno foto pubblicato sul suo profilo Instagram. L'artista ha lasciato un messaggio a corredo dello scatto.

"Oggi più che mai, ti vorrei con me". Una frase che Rose Villain dedica a sua madre, scomparsa nel 2017 per un cancro ai polmoni. La cantante ha condiviso il messaggio con una foto insieme a lei sul suo profilo Instagram.

Rose Villain ricorda sua madre: "Manchi infinitamente"

Rose Villain ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto insieme a sua madre, scomparsa nel 2017 a causa di un cancro ai polmoni. Nell'immagine la donna appare sorridente mentre rivolge lo sguardo verso la cantante, che nello scatto è poco più di una bambina. Entrambe indossano una giacca di pelle e sono intente a entrare in auto. "Oggi più che mai, ti vorrei con me – ha scritto Rose Villain – Buon compleanno mammipede, manchi infinitamente".

"Durante la sua malattia non le sono stata a fianco"

Nel corso di un'intervista con Luca Casadei, Rose Villain aveva rivelato di provare un forte senso di colpa nei confronti di sua madre. "Ho fatto tanti errori con mia mamma la sua missione di vita era far sorridere le persone e io, sicuramente, non le ho permesso di farlo con me – raccontava l'artista – Durante la sua breve malattia, ho avuto poco tempo e veramente non le sono stata a fianco, ero più arrabbiata che dispiaciuta per lei. Quello che ha fatto per tutta la vita e con tutti, provare a inculcare la gioia, io non l’ho proprio fatto con lei. Sarà il cruccio della mia vita". Anche a Nicolò De Devitiis aveva parlato di lei:

Ero a New York quando è morta, ho firmato un contratto molto importante, dovevo esserci, dovevo tornare prima. Le ho detto: ‘ma non è posso tenerti qui la manina, devo fare questa cosa importante’. Poi all’appuntamento non sono nemmeno andata perché è stato il giorno in cui è morta. Avrei dovuto esserci sarei dovuta tornare prima.