Rose Villain: "Non sono stata vicina a mia madre durante la sua malattia, sarà il cruccio della mia vita" Rose Villain ha parlato in un'intervista della scomparsa di sua madre, morta nel 2017: "Quello che ha fatto per tutta la vita e con tutti, provare a inculcare la gioia, io non l'ho proprio fatto con lei".

A cura di Andrea Parrella

Rose Villain è reduce da un periodo importante per la sua musica. Prima la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con Click Boom!, poi l'uscita lo scorso 8 marzo con Radio Sakura e successivamente un filone di settimane al primo posto tra i singoli più venduti con Come un tuono, in collaborazione con Guè. Un momento che segna la sua carriera e che le ha consentito, negli ultimi mesi, di raccontarsi meglio anche sotto il profilo personale, vista un'attenzione che si è amplificata oltre la popolarità che già aveva prima di arrivare all'Ariston.

La morte della madre nel 2017

Un'artista che quando si esprime pubblicamente riesce a farlo sempre in maniera incisiva, senza il timore di raccontarsi in una forma che sia anche più privata. Come è accaduto nel corso dell'intervista con Luca Casadei, durante la quale ha ripercorso alcune significative fasi della sua vita e gli esordi della sua carriera musicale,ma ha svelato anche quanto il concentrarsi su se stessa l'abbia portata a trascurare persone a lei vicine, come successo con sua madre, scomparsa nel 2017:

"Ho fatto tanti errori con mia mamma la sua missione di vita era far sorridere le persone e io, sicuramente, non le ho permesso di farlo con me. Durante la sua breve malattia, ho avuto poco tempo e veramente non le sono stata a fianco, ero più arrabbiata che dispiaciuta per lei. Quello che ha fatto per tutta la vita e con tutti, provare a inculcare la gioia, io non l’ho proprio fatto con lei. Sarà il cruccio della mia vita”.

Rose Villain e la fuga da Milano: "Lì sono accadute le cose più traumatiche"

La cantante ha spesso parlato del lutto per la perdita di sua madre, una delle ragioni per le quali a un certo punto della sua crescita ha deciso di lasciare Milano per molto tempo. Di recente aveva detto: "Oggi il ritorno in patria, nella città dove è nata e cresciuta. "A Milano ho trascorso la mia infanzia, l’adolescenza. Ma è il luogo dove sono accadute le cose più traumatiche della mia vita. Non solo il lutto della mia mamma, ma tante altre storie tristi", ha dichiarato la cantante in un'intervista a Grazia. "A Milano però sono sempre tornata, e so che in realtà mi capisce".