video suggerito

Ambra Angiolini: “A 47 anni sorrido meglio di quando ne avevo 15”, la risposta della figlia Jolanda Ambra Angiolini con una citazione di Ernest Hemingway invita le donne a non arrendersi davanti alle difficoltà: su Instagram ha condiviso una foto che la ritrae sorridente, “a 47 anni sorrido meglio di quando ne avevo 15” ha scritto. Tra i commenti anche quello della figlia Jolanda Renga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ambra Angiolini poche ore fa ha aggiornato il suo profilo Instagram con una foto che la ritrae sorridente: nella didascalia del post ha condiviso con le sue followers la frase di Ernest Hemingway che esorta a non arrendersi mai, neppure quando le difficoltà diventano montagne. L'attrice in diverse occasioni, nell'ultimo anno, ha parlato di un periodo buio attraversato quando era molto giovane: a 13 anni iniziò la sua lotta contro la bulimia, una malattia da lei descritta come "un tumore all'anima". Oggi, a 47 anni, sorride "meglio di quando ne avevo 15", le parole seguite dal commento della figlia, Jolanda Renga.

Le parole di Ambra Angiolini

"Ho 47 anni e sorrido meglio di quando ne avevo 15. C'è una frase che mi piace da impazzire e che mi assomiglia molto: "Di cosa sei fatta tu?", chiede lui. "Di quello che ami più l’acciaio", risponde lei (Hemingway). Alle mie amiche, sorelle per scelta, alle donne belle che mi fermano per strada, vorrei solo dire che NOI un modo lo troveremo sempre, che le difficoltà le sappiamo trasformare in attrezzi per scalare le "montagne". Con queste parole Ambra Angiolini invita le sue followers a non mollare mai, ad affrontare e a reagire davanti alle difficoltà, e lo fa con una foto che la ritrae mentre sorride davanti a una telecamera, con i capelli sul viso, spostati dal vento.

Tra i commenti al post tantissimi VIP che si sono complimentati per la sua bellezza e per il messaggio lanciato: "Sei sempre più bella" ha scritto, ad esempio, Gianni Sperti. Ad attirare l'attenzione anche il messaggio della figlia, Jolanda Renga, che ha scritto: "Si bell", tradotto dal napoletano "Sei bella". Fu lei, la primogenita dell'attrice, a salvare la sua mamma, come raccontato dalla stessa Ambra.

Il rapporto tra Ambra Angiolini e Jolanda Renga

Nel marzo 2023 Ambra Angiolini raccontò della sua lotta contro la malattia e di come la figlia, con il suo arrivo, le abbia cambiato la vita. "Jolanda ha riempito un vuoto. Quando me la sono trovata dentro la pancia, ho sentito che quel pezzo di amore che cercavo ovunque in realtà era dentro di me", le parole.