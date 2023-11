Rosa Perrotta: “Sui social guadagno fino a 4 mila euro a post, ma di contro insultano i miei figli” Ospite di Monica Setta a Generazione Z su RaiPlay, l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta racconta la sua vita da mamma influencer. “Dopo il programma mi si è aperto il mondo social, che non conoscevo. I guadagni? Sono alti, ma ricevere critiche soprattutto sui miei figli non è semplice”.

A cura di Giulia Turco

Un’intervista di Rosa Perrotta scatena la polemica sui social. L’influencer, ex partecipante di Uomini e Donne, è stata ospite di Monica Setta nel suo programma Generazione Z disponibile su Rai Play. È stata l’occasione per Perrotta per raccontare il suo approdo nel dating show di Maria De Filippi e per fare il punto sulla sua vita da mamma influencer.

L’esperienza a Uomini e Donne e l’amore con Pietro Tartaglione

“A Uomini e Donne? Non mi sono candidata per fare la tronista, mi hanno chiamato un giorno dicendo che Maria voleva conoscermi. Ero sconvolta, ma ovviamente felicissima”, racconta a Monica Setta. “Mi ero da poco laureata, avevo finito la specialistica ed ero presa da altre cose. Non cercavo l’amore, ma alla fine ho accettato”. Ha fatto bene, visto che poi nel parterre di Uomini e Donne ha conosciuto Pietro Tartaglione, oggi padre dei suoi figli. “Con la produzione del programma sono rimasta in contatto, ci sentiamo regolarmente. A Maria voglio bene”, conclude. Lo scorso maggio Rosa Perrotta e il compagno hanno festeggiato sei anni d’amore, dopo la loro scelta a Uomini e Donne nel 2017. Oggi sono genitori di Domenico Ethan, nato nel 2019, e Mario Achille, arrivato in famiglia nel 2021.

Il successo sui social e i guadagni

Dopo la sua esperienza in tv, Rosa Perrotta ha trovato successo sui social, dove oggi conta soltanto su Instagram 1,7 milioni di follower. “Dopo Uomini e Donne mi si è aperto il mondo social, io non ne avevo nessuna conoscenza e da neofita, ho iniziato a fare questo lavoro”. Alla domanda di Monica Setta sui guadagni come influencer spiega: “Non entro nei dettagli, ma i compensi sono alti, fino a 4mila euro a post, però ci sono cattiverie che devo subire. E quello che fa più male sono i commenti sui miei figli". Non sempre esporre la sua vita privata comporta benefici. “Spesso si parla di gioie e dolori di questi social, a volte possono essere uno strumento cattivo. I miei figli ho scelto di mostrarli perché non farlo sarebbe stato strano, sui social condivido tutto, siamo una grande famiglia”.