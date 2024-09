video suggerito

Romina Power furiosa per l’ennesima teoria sulla figlia Ylenia Carrisi: “Una vergogna, è spregevole” Romina Power si scaglia contro un video comparso sui social tratto dallo spezzone di un talk show spagnolo, in cui si ipotizza una nuova pista sulla sparizione di sua figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

118 CONDIVISIONI condividi chiudi

Romina Power si scaglia contro le false notizie che circolano sul conto di sua figlia scomparsa, Ylenia Carrisi. La cantante nelle scorse ore ha pubblicato sui social una secca smentita delle ricostruzioni che stanno comparendo in queste ore sui social riguardanti la figlia scomparsa all'età di 30 anni. scomparsa trent’anni fa. Romina Power commenta come "spregevole che si parli di Ylenia attribuendole connotati che non possedeva,” ha scritto. “Mi riservo tutte le opportune azioni legali volte a tutelare l’onore e la dignità di mia figlia lesi dalla divulgazione del video in questione.”

Le parole di Romina Power

L'artista, legittimamente, si scaglia in modo deciso contro chi ha contribuito alla diffusione di menzogne attraverso commenti velenosi. Queste le parole utilizzate: "Ho saputo che su Facebook e’ stato pubblicato un video contenente rivelazioni false e tendenziose su mia figlia Ylenia. Trovo spregevole che si parli di Ylenia attribuendole connotati che non possedeva e mi riservo tutte le opportune azioni legali volte a tutelare l’onore e la dignità di mia figlia lesi dalla divulgazione del video in questione. Chi lo ha creato si deve solo vergognare cosi’ come si devono vergognare in tanti dei commenti intrisi di ignoranza e cattiveria".

Di cosa parla il video criticato da Romina Power

In cosa consiste il video incriminato? Sui social da ore circola lo spezzone di un talk show spagnolo, Y ahora Sonsoles, in cui si parla della vicenda legata a Ylenia Carrisi e la sua scomparsa. Durante la trasmissione si discute di un’indagine condotta da un ex poliziotto della Florida, che avrebbe scoperto una donna con caratteristiche fisiche simili a quelle di Ylenia, ritrovata in condizioni di estremo degrado in un edificio abbandonato a New Orleans. Nel video si parla anche di un possibile test del dna per confermare l’identità della donna. Tuttavia al momento non esisterebbe alcun fascicolo o investigazione in corso che riguardi il caso Carrisi, stando almeno a quanto dichiarato dalla polizia locale. Sia