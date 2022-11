Rocco Siffredi si ritira dal porno, a Belve piange per la dipendenza dal sesso e tira in ballo Totti “Ospite a Belve, Rocco Siffredi annuncia l’addio al porno”: l’anticipazione è stata diffusa da Dagospia. Il pornoattore avrebbe anche tirato in ballo Francesco Totti: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso”.

A cura di Daniela Seclì

Rocco Siffredi sarà ospite del programma di Rai2 Belve. Il divo del porno parteciperà alla puntata di martedì 15 novembre. Secondo un'anticipazione diffusa da Dagospia, il cinquantottenne farà un importante annuncio. Confiderà alla giornalista Francesca Fagnani il suo addio al porno.

Le lacrime per la dipendenza dal sesso e il messaggio a Francesco Totti

Su Dagospia si legge che Rocco Siffredi annuncerà, nel corso della sua intervista a Belve, di voler mettere un punto alla sua carriera nel porno. Il sito di informazione fa sapere: "Ospite di Belve, Rocco Siffredi annuncia l'addio al porno". Inoltre, l'attore si sarebbe sciolto in lacrime parlando della sua dipendenza dal sesso e avrebbe tirato in ballo anche Francesco Totti, a cui avrebbe inviato un messaggio: "Siffredi si scioglie in lacrime parlando della sua dipendenza dal sesso. L'attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: "So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso…”. Non resta che assistere all'intervista rilasciata a Belve, nella puntata di martedì 15 novembre in seconda serata su Rai2

Rocco Siffredi partecipò all'Isola per combattere la dipendenza dal sesso

Già nel 2015, Rocco Siffredi aveva dichiarato di voler mettere fine alla sua carriera di pornoattore per dedicarsi alla produzione e alla regia, sempre nell'ambito nel porno. In un'intervista rilasciata a Repubblica, parlò anche della sua dipendenza dal sesso. Motivo per il quale aveva deciso di partecipare all'Isola dei famosi:

Leggi anche Il figlio di Rocco Siffredi compie gli anni, la foto di famiglia a Milano con la madre e il fratello