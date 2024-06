video suggerito

Robin Williams rivive nel ricordo del figlio Zack: "Mi hai insegnato il significato dell'amore incondizionato" Zack, il figlio di Robin Williams, ha pubblicato una dolcissima dedica per il padre in occasione della Festa del Papà: "Eri premuroso e compassionevole con gli altri".

A cura di Daniela Seclì

L'11 agosto 2014, la notizia della morte di Robin Williams. L'attore, afflitto dalla demenza a Corpi di Lewy, si è tolto la vita. Lo scorso 16 giugno negli Stati Uniti è stata celebrata la festa del papà. Il figlio dell'attore, Zack, lo ha ricordato con una foto e un intenso messaggio.

Robin Williams e il ricordo del figlio Zack

Zack Williams ha pubblicato su X una foto di suo padre circondato da bambini che hanno dovuto affrontare un'amputazione alla gamba. Il suo volto è luminoso e così anche quello dei bambini che gli stanno accanto. Zack Williams ha voluto ricordarlo così:

In questa decima festa del papà senza di te, sto ripensando alla premura e alla compassione che avevi per gli altri. Grazie per avermi mostrato cosa significa veramente essere incondizionatamente gentili e amorevoli. Mi manchi e ti voglio bene oggi e ogni giorno.

Robin Williams è morto nel 2014

Robin Williams è stato il protagonista di film indimenticabili, ormai saldamente impressi nel cuore degli spettatori come L'attimo fuggente, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, Patch Adams, Hook – Capitan Uncino, Jumanji e tantissimi altri. Nel 2014 è giunta completamente inaspettata la notizia della sua morte. L'attore si è tolto la vita, da tempo viveva un calvario dovuto alla demenza a corpi di Lewy. La moglie Susan Schneider spiegò che a causa di questa malattia, l'amatissimo attore affrontava dei momenti durissimi in cui perdeva il contatto con la realtà:

Il suo cervello inventava una storia su come pensava che fosse la realtà. E le persone intorno a lui non erano in grado di riportarlo a ciò che era effettivamente reale.

Robin Williams non riusciva più a sostenere il calvario che stava attraversando: "Era stufo di tutto questo, era arrabbiato con se stesso ed era stanco di quello che stava passando. Stavamo vivendo un incubo".