Rivelate le cause della morte di Anne Burrell: la chef di Food Network si è suicidata

Sono state rese note le cause della morte di Anne Burrell, celebre chef americana e volto storico di Food Network. Secondo quanto confermato dall’ufficio del medico legale di New York e riportato da TMZ, la donna si sarebbe suicidata. Il decesso, avvenuto lo scorso 17 giugno nella sua casa di Brooklyn, è stato causato da un’intossicazione acuta dovuta agli effetti combinati di difenidramina, etanolo, cetirizina e anfetamina.

La morte di Anne Burrell e il ritrovamento delle pillole accanto al corpo

Burrell è stata trovata priva di sensi nella doccia della sua abitazione, circondata da circa 100 pillole. I soccorritori, intervenuti sul posto dopo la chiamata d’emergenza del marito Stuart Claxton, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’allarme era stato lanciato alle 7:50 del mattino, inizialmente per un sospetto arresto cardiaco.

La sera prima della morte, Anne Burrell si era esibita a teatro

Burrell, 55 anni, era diventata famosa grazie a programmi come “Worst Cooks in America”, “Secrets of a Restaurant Chef” e “Iron Chef America”.

La sera prima della sua morte, aveva partecipato a uno spettacolo comico al teatro Second City di Brooklyn, dove aveva appena concluso un corso di improvvisazione. “Stava vivendo la sua serata migliore”, ha raccontato l’attrice Jane Margolis, membro della stessa compagnia, “Tirava fuori queste battute esilaranti dal nulla. Era davvero coinvolta”.

Il ricordo della famiglia

In una nota diffusa da People dopo la notizia della scomparsa, la famiglia ha dichiarato: “Anne era una moglie, sorella, figlia, matrigna e amica adorata. Il suo sorriso illuminava ogni stanza in cui entrava. La sua luce ha irradiato ben oltre le persone che conosceva, toccando milioni di persone in tutto il mondo. Anche se non è più con noi, il suo calore, il suo spirito e il suo amore sconfinato resteranno eterni”.

Anne Burrell lascia il marito Stuart Claxton, il figliastro Javier, la madre Marlene, la sorella Jane, il fratello Ben e i figli Isabella, Amelia e Nicolas.