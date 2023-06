Rita Dalla Chiesa critica con Fazio: “Mi indigna che non abbia mai invitato mio fratello” Rita Dalla Chiesa in un’intervista parla anche del caso Fazio in Rai: “Il suo non è mai stato un salotto pluralista, c’era sempre lo stesso giro di persone”, dice sottolineando che il conduttore non abbia mai invitato nessun membro della sua famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

In un'intervista rilasciata a TvBlog, Rita Dalla Chiesa ripercorre la sua carriera televisiva, di pari passo con il suo impegno politico, arrivando a parlare anche di quanto sta accadendo in Rai. Sul conto di Fabio Fazio la conduttrice tv non ha nascosto il suo dispiacere per certi atteggiamenti adottati dal padrone di casa di Che Tempo che fa, inoltre si è lasciata andare anche ad una considerazione su Fabrizio Frizzi, suo marito per dieci anni, che per un periodo è stato allontanato dalla tv pubblica.

Il dispiacere nei confronti di Fazio

Le parole di Rita Dalla Chiesa derivano dal dispiacere di non essere mai stata coinvolta in una trasmissione che è stata per vent'anni nel palinsesto della Rai. La conduttrice, infatti, non è mai stata ospite a Che tempo che fa, ma il suo rammarico deriva dal fatto che anche la sua famiglia non sia stata mai considerata, pur essendo rappresentati di una storia che ha segnato l'Italia:

Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello, un uomo di sinistra che ha compiuto mille battaglie contro la mafia, che ha scritto decine di libri, che è stimato da tutti, a livelli altissimi. Se penso che Che tempo che fa fosse un salotto pluralista? Assolutamente no, non c’era pluralismo negli inviti. C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso.

Il parere su Lucia Annunziata

Se nei confronti di Fabio Fazio il disappunto non è mancato, Rita Dalla Chiesa riserva invece delle parole diverse per Lucia Annunziata, dalla quale è stata invitata nel salotto di Mezz'ora in più. Alla testata, però, la conduttrice non nasconde il suo pensiero circa le dimissioni improvvise della giornalista:

A settembre scorso, ma solo perché selezionata da Tajani che mi portò con sé. Su di lei non riesco ad avere impressioni non positive. Certo, mi sarebbe piaciuto che rimanesse al suo posto e che non se ne uscisse con quelle dichiarazioni. Mi piacciono le persone che restano sul campo anche quando sai che tutto può remarti contro. Ha detto che non vuole essere una prigioniera politica, ma come ha spiegato bene Santoro da Floris è stata presidente di garanzia della Rai sotto il governo Berlusconi. La stimo troppo e mi sarei aspettata un altro atteggiamento. Ha addossato la responsabilità agli altri, ma nessuno le aveva fatto nulla, il contratto era pronto e nessuno pensava di rimuoverla. Né lei, ne Fazio. Nessuno vuole la dittatura.

Le parole su Fabrizio Frizzi

Parlando di allontanamenti dalla Rai, argomento piuttosto caldo di queste settimane, Rita Dalla Chiesa ricorda anche quando il suo ex marito, Fabrizio Frizzi, fu fatto da parte dalla tv pubblica e pur senza fare nomi, dichiara che in molti volti nomi hanno parlato del conduttore e gli hanno mostrato vicinanza solo quando era davvero troppo tardi, ovvero una volta scomparso: