Riccardo Maria Manera: “Ho una lesione tumorale in testa, lavoravo sul set con questo nemico dentro” “Mi hanno fatto una biopsia, ma non si sa ancora di che tipo e gravità è la lesione”, racconta l’attore di Volevo fare la rock star. “Il mio primo film da protagonista su questo argomento. Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta”.

A cura di Giulia Turco

Riccardo Maria Manera è tornato su Instagram dopo un periodo di silenzio sui social. La prima foto è uno scatto in bianco e nero dell’attore tra i protagonisti della fiction Rai Volevo fare la rockstar, 27 anni, che si mostra su un letto di ospedale, in attesa di una diagnosi tumorale, nonostante il sorriso tradisca coraggio da vendere.

L’annuncio di Riccardo Maria Manera

“Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture), è sparita da un momento all’altro. Anche perché i pensieri sono ben altri". Inizia così il racconto di Riccardo Maria Manera che decide di raccontare il momento forse più difficile della sua vita e di condividerlo con migliaia di followers su Instagram. "È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. Almeno se si sa è perché l’ho detto io. È un mese e passa che son sparito dai social, penso sarà così per un po’ e un motivo c’era, c’è", confessa.

Questo post è per me. Perché nel caso avessi momenti di down so dove andare a guardare. Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò. Ma a prescindere sticazzi, anzi, sti grandissimi cazzi! La battaglia è da combattere e si combatte! Il karma, il destino o in qualsiasi modo vogliate chiamarlo è una cosa davvero strana: l’anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento. Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso. Ho finito di girare un mese fa una serie con questo nemico dentro. Chissà come ho fatto. Non vi preoccupate, o almeno fatelo il giusto, io non mi arrendo, mai.

Riccardo Maria Manera è Eros in Volevo fare la rock star

Originario di Genova, l’attore 27enne è tra i protagonisti di Volevo fare la rock star, la fiction Rai con Alessandro Preziosi tornata a grande richiesta anche per la seconda stagione. In onda fino a marzo di quest’anno, Riccardo Maria Manera raccontava proprio in quel periodo a Vanity Fair: “Voglio trovare la mia strada”. Nella fiction interpreta Eros, il ragazzo in lotta con la sua omosessualità che riesce, infine, a fare coming out con la sua famiglia lasciandosi andare all’amore. “La sua battaglia è sulla sessualità, ma potrebbe essere benissimo sulla nazionalità, sul colore della pelle. Come diceva Drusilla Foer a Sanremo, è bello vedere l'unicità di questo ragazzo, come di tutti".