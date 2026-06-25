Raz Degan a processo accusato di violenza privata, ha litigato con l’elettricista per i lavori nel suo trullo

Raz Degan a processo dopo una lite con l’elettricista che stava eseguendo alcuni avori nel suo trullo. L’attore israeliano vive stabilmente a Cisternino, in Puglia, da ormai più di 20 anni. L’accusa è quella di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: avrebbe sottratto le chiavi dell’auto all’uomo impedendogli di andare via.

Raz Degan torna a far parlare di sé. Dopo la vittoria all'Isola dei Famosi nel 2017, l'attore ed ex modello si è allontanato in modo definitivo dal mondo della televisione e vive a contatto con la natura. Nel 2001 ha acquistato un trullo a Cisternino, in Puglia, dove si è trasferito stabilmente. Tuttavia, non mancano però alcuni problemi nella sua quotidianità: al momento è infatti a processo dopo aver litigato con l'elettricista che stava eseguendo alcuni lavori nella sua abitazione.

Secondo il Corriere della Sera, Degan è al momento a processo con l'accusa di violenza privata ed esercizio arbitrario delle priore ragioni. Il motivo riguarda una lite avvenuta il 31 luglio 2024 con l'elettricista Antonio Conserva, che stava eseguendo alcuni lavori nel suo trullo. L'uomo lo ha denunciato e chiede ora un risarcimento dei danni. Stando alla denuncia, Conserva era stato incaricato di installare l'impianto di allarme nell'abitazione, ma il clima sarebbe presto degenerato in una lite. Degan gli avrebbe tolto le chiavi dell'auto e il cellulare, impedendogli di andare via. La difesa racconta che l'elettricista si è sentito male e ha chiesto l'intervento del 118 e delle forze dell'ordine. Il tribunale di Brindisi ha fissato la prima udienza il prossimo 2 ottobre.

Il trullo in cui vive Raz Degan in Puglia

Raz Degan si è trasferito in Valle d'Itria nel 2001, anno in cui ha acquistato e completamente ristrutturato il trullo, come ha raccontato al Corriere della Sera: “In quel periodo ero affascinato dallo yoga e qui c’era un ashram dove potevo praticare. Il trullo lo trovai dopo tre settimane, alla fine di una strada, i muri crollati". La sua proprietà è composta da 4 alloggi distinti e indipendenti, Master Trullo, The Poolhouse, Il Trulletto, La Lamia, che comprendono una piscina a sfioro e circa 10 ettari di verde, disponibili anche all'affitto da parte di turisti.