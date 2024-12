Raffaella Fico: “Mia figlia Pia vittima di razzismo, i bambini a scuola non volevano darle la mano”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Raffaella Fico rende noti gli episodi di razzismo subiti dalla figlia Pia, nata dal legame finito con Mario Balotelli. Intervistata da Luisella Costamagna durante l’ultima puntata di Tango, in onda su Rai2, la modella ha raccontato quanto accaduto alla figlia, precisando che la piccola Pia è riuscita a superare brillantemente quel periodo e a riprendere la sua infanzia serena: “Purtroppo c’è stato un episodio sgradevole in cui mia figlia Pia è stata vittima di razzismo, però si tratta di bambini e succede che l’ingenuità li porti a dire cose che non pensano davvero. Capita che a volte attribuiscano a dei termini dei significati che in realtà non rispecchiano quello che vediamo noi adulti”. Entrando nello specifico, Fico ha raccontato:

Io non penso che l’Italia sia un paese razzista. Cosa le è successo? Non le davano la mano, non volevano giocare con lei. Molto triste, Pia ha sofferto molto. Adesso però riesce a vivere gli episodi di razzismo con più leggerezza e lasciarsi scivolare tutto addosso. Ha un bel caratterino. Sono fiera di lei come ogni mamma lo è dei suoi figli. È la mia soddisfazione più grande, mi riempie sempre d’orgoglio, è brava anche a scuola.

Raffaella Fico: “Non sapevo chi fosse Ronaldo, cresciuta senza il mito dei calciatori”

Durante l’intervista su Rai2, Raffaella ne ha approfittato anche per tornare a parlare del breve flirt vissuto con Cristiano Ronaldo, frequentato per qualche mese molto prima di conoscere Balotelli. “Giuro che non sapevo nemmeno chi fosse Cristiano Ronaldo”, ha dichiarato, “Non sono mai stata una bambina cresciuta con il mito dei calciatori, gli idoli. L’unico è stato Maradona. Ronaldo lo conobbi a un evento in Sardegna e fu il mio agente a spiegarmi chi fosse. Mi ha regalato solo una rosa. Che delusione!”.

Il rapporto con Mario Balotelli: “Eravamo innamorati”

Spazio anche all’amore per Mario Balotelli, oggi diventato un caro amico oltre che un punto di riferimento: “Ho conosciuto Mario attraverso la sorella che partecipava insieme a me all’Isola dei famosi. Dei tradimenti hai saputo dai giornali. Come reagii? Con delusione. Quando sei esposto il dolore di amplifica. Se avviene tra le mura di casa, ingoi il boccone amaro e vai avanti. Ritrovarsi spiattellato tutto sui giornali è diverso. Se è amore, si sta male”. Dopo la rottura, Balotelli e Fico si fecero a lungo la guerra per il riconoscimento della paternità della piccola Pia. “Non ho scoperto di essere incinta mentre eravamo in crisi”, ha precisato la donna, “La bambina l’abbiamo voluta, abbiamo impiegato sei mesi per far sì che arrivasse. Ma da quel momento si è stravolto un po’ tutto. È vero, andai a Londra ma non mi aprì e chiamò la polizia. La mia famiglia mi è stata vicina, mia madre e mio fratello”. Il rapporto con Mario è cambiato solo recentemente, con i due che sono riusciti a trovare il modo per ripartire da zero:

Eravamo molto innamorati entrambi, anche lui lo era di me. Poi non so cosa sia accaduto. Sicuramente abbiamo sbagliato entrambi. Oggi siamo come fratello e sorella. Gli voglio bene, è il padre di mia figlia. Il rispetto resterà sempre. Oggi sono single e sono felice così.