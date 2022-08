Quando Gorbaciov fu ospite a Sanremo da Fabio Fazio con la moglie Raissa: “Italiani, amici fedeli” Nel 1999, Mikhail Gorbaciov partecipò con sua moglie Raissa al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio, Renato Dulbecco e Laetitia Casta: “Gli italiani sono amici fedeli della Russia”.

"Vi porto il saluto dalla Russia". Così il Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace Mikhail Gorbaciov, morto il 30 agosto all'età di 91 anni, in occasione della sua storica partecipazione al Festival di Sanremo 1999, insieme a sua moglia Raissa Gorbaciova. Fu il Festival di Fabio Fazio, Renato Dulbecco (Premio Nobel per la Medicina, 1975) e Laetitia Casta. Michail Gorbaciov portò "il nostro sentimento di amicizia" ma dovete sapere che "in Russia vengono molto apprezzati gli italiani come amici fedeli e sicuri".

Il saluto all'Italia di Mikhail Gorbaciov

Durante la partecipazione al Festival di Sanremo, Raissa rivelò che il loro incontro avvenì con un valzer. Fabio Fazio chiese: "Ma il Presidente canta?" e lui rispose: "Quando bevo, mi può capitare". Poi il saluto all'Italia:

Io vorrei dire almeno poche parole. Vi ringrazio e vi saluto tutti, tutti coloro che ci guardano in televisione, che sono in sala, vorrei dire grazie ai partecipanti di questo Festival. Questa è veramente una festa della musica popolare. Noi siamo giunti da Mosca, dove c'è ancora vento e neve, per portarvi il nostro sentimento di amicizia. Credo che voi sappiate già tutte queste cose, che in Russia vengono molto apprezzati gli italiani, come amici fedeli e sicuri. In questo senso, vi porto un grande saluto dalla Russia.

La morte della moglie Raissa nel 1999

La partecipazione al Festival di Sanremo risale al febbraio 1999 e fu una delle ultime partecipazioni pubbliche per la moglie dell'ex presidente russo. Nello stesso anno, infatti, Mikhail Gorbaciov perderà Raissa, stroncata da una leucemia a soli 67 anni. "Io e Raissa abbiamo convissuto quasi 50 anni senza mai separarci ed essere di peso l'uno per l'altra. Insieme siamo stati sempre felici", scrisse nell'autobiografia "A tu per tu con me stesso", pubblicata in Italia nel 2013.