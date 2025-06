Perché Sarah Jessica Parker non fa selfie con i fan: il motivo del rifiuto non è scortesia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sarah Jessica Parker dice no ai selfie con i fan. L'attrice di Sex and The City molto spesso preferisce non fare foto con i suoi ammiratori e ammiratrici per una ragione ben precisa. Non si tratta di un gesto di scortesia, ma di una scelta motivata dal voler conoscere di più la persona che ha davanti. Per spiegare di cosa si tratta, ha raccontato un episodio che le è accaduto di recente in aeroporto.

Il motivo per cui l'attrice non ama fare selfie con i fan

In un'intervista rilasciata al conduttore Howard Stern nel suo show, Sarah Jessica Parker ha raccontato perché non ama fare selfie con i fan che glielo chiedono. Per spiegare il motivo, l'attrice ha citato un episodio che le è accaduto di recente mentre si trovava in aeroporto: "Una donna mi si è avvicinata e senza nemmeno salutare mi ha detto: “Posso fare una foto con te?” E io: “Ma non ci siamo nemmeno presentate, non mi hai detto il tuo nome. Come ti chiami?”. Piuttosto spiazzata, l'ammiratrice ha risposto di chiamarsi Julie e la star di Sex and The City ha replicato: "Perché non ci facciamo due chiacchiere? Ti garantisco che sarà molto più significativo". Una promessa che poi ha davvero mantenuto.

"Chi si avvicina con il telefono già pronto mi spaventa"

Il comportamento di Sarah Jessica Parker non è quindi un atto di scortesia nei confronti di chi la ammira, ma una scelta dettata dalla voglia di conoscere chi le si avvicina: "Preferisco molto di più che qualcuno venga da me e mi dica: “Forse non è il momento migliore, mi chiamo Veronica e sono solo felice di vederti” ". Il conduttore Stern ha ironizzato: "Sembri una maestra che insegna alle persone come ci si comporta. Non è fastidioso?". Ma l'interprete di Carrie Bradshaw non ha dubbi e continua a sostenere il suo approccio: "Non è fastidioso. Preferisco questo, piuttosto che qualcuno che si avvicina con la fotocamera già accesa, chiedendo il “permesso” di fare una foto mentre sta già cliccando. Mi spaventa sempre un po’ e mi coglie di sorpresa".