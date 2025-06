Alessandro Cattelan si sfoga contro un creator: “Mi ha filmato senza permesso, poi ha tirato in ballo Corona”

video suggerito

Nell'ultima puntata di Supernova, Alessandro Cattelan apre le porte a Fabio Rovazzi. Dopo aver parlato a lungo di alcuni personaggi di Hollywood, il conduttore si lascia andare a una piccola polemica sul comportamento che un content creator ha avuto con lui.

Alessandro Cattelan contro un creator: "Mi ha filmato senza permesso, poi si è lamentato"

Alessandro Cattelan, nel corso dell'intervista a Fabio Rovazzi a Supernova, si ritaglia uno spazio per un piccolo sfogo. Il conduttore del podcast racconta di essersi "innervosito" quando è stato fermato da un ragazzo per strada. "Aveva il telefono mezzo nascosto, pensando che non me ne accorgessi. Mi dà una sua foto, per un progetto che aveva, e mi chiede un consiglio per i più giovane. Io gli ho risposto che non dò consigli" racconta. E ancora: "Ha fatto polemica su questa cosa qua. Nel video di lamentela ha taggato Corona nella speranza che lui riprendesse questa cosa qui". Nello specifico, l'accusa era la seguente:

Diceva che ero un personaggio pubblico e che sarei dovuto stare al gioco. Se qualcuno ti chiede un video e tu non sei semplicemente un fan, ma sei uno che crea contenuti, allora è un'altra cosa. Io, se voglio fare un contenuto, chiamo la persona e chiedo il permesso: non gli piazzo il telefono in faccia all'improvviso. Se sei un content creator, lo fai per guadagnarci. Quindi chiedi il permesso. Non sei un fan qualsiasi.

Fabio Rovazzi: "A Hollywood ho conosciuto attori che erano delle me*de totali"

Durante il podcast, Fabio Rovazzi dice la sua su alcuni attori di Hollywood. Dopo aver allertato sui dovuti spoiler, racconta un retroscena sulla premiere di Avengers:Endgame: "Robert Downey Jr mi chiese di indicargli il bagno, era super alla mano. Dopo il film avevamo bevuto veramente tanto e gli chiesi se lo potessi abbracciare. Il suo personaggio era appena morto nel film e mi dispiaceva". Con le star non è sempre semplice entrare in sintonia:

Ho conosciuto degli attori che erano delle me*de totali, ma che cambiavano quando si accende la telecamere. Mi spaventava intervistare Harrison Ford. Ha iniziato a guadare le luci e diceva che facevano cagare, così ha spostato le telecamere. Le inquadrature facevano cagare, una roba devastante. Poi si siede e dice "Iniziamo questa merda". So che questo è il suo modo di fare, ma è stato difficile.