Perché Evelina Sgarbi ha querelato i medici del Gemelli: l’accusa della figlia di Vittorio Sgarbi

Evelina Sgarbi ha querelato per falso i medici del policlinico Gemelli di Roma. La decisione di ricorrere alle vie legali è scaturita dalla necessità di fare chiarezza sulla modalità in cui è stata registrata la firma del critico d’arte nel giorno del ricovero. Secondo il legale della figlia, la firma potrebbe essere falsa. Un modo per impedire a Evelina di avere informazioni sulla salute del padre.

Continua a tenere banco la delicata situazione di Vittorio Sgarbi. In queste ore è arrivata la decisione drastica della figlia del critico d'arte. Evelina Sgarbi, infatti, ha querelato per falso i medici del policlinico Gemelli di Roma. Il legale di famiglia ha fatto sapere che la decisione di ricorrere alle vie legali è scaturita dalla necessità di fare chiarezza sulla modalità in cui è stata registrata la firma di Sgarbi nel momento del suo ingresso in ospedale in occasione del ricovero dei mesi scorsi per depressione e conseguente "malnutrizione grave".

Perché Evelina Sgarbi ha querelato i medici del Gemelli. Come riporta Repubblica, Evelina Sgarbi ha sollevato dei dubbi sull'autenticità della firma del padre su un modulo in cui autorizzava il personale sanitario a informare circa le sue condizioni di salute solo Sabrina Colle. Dunque, solo la sua compagna – a giudicare da questo documento – aveva il diritto di conoscere i dettagli dello stato di salute di Vittorio Sgarbi. Gli altri membri della famiglia, invece, erano a tutti gli effetti tagliati fuori. Secondo Evelina Sgarbi, la firma di suo padre sarebbe stata falsificata. Attraverso la querela spera venga fatta chiarezza.

L'accusa: "La firma di Vittorio Sgarbi è diversa". Il legale Lorenzo Iacobbi ha spiegato di avere allegato alla querela anche la foto di una firma di Vittorio Sgarbi presente su un'agenda e che sarebbe presumibilmente diversa da quella sul documento firmato in ospedale. Iacobbi ha espresso la salda intenzione di Evelina di andare fino in fondo in una vicenda che reputa "drammatica, inquietante e dolorosa". Lo scopo è quello di comprendere chi sia stato a tentare di minare il diritto di Evelina Sgarbi di essere informata sulle condizioni di salute del padre: "Non escludo che l'indagine della magistratura possa allargarsi anche nei confronti di chi si è reso autore materiale di tale contraffazione".