Pax il figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie è un artista emergente che lavora sotto pseudonimo Pax Jolie-Pitt è il secondo dei sei figli nati dalla coppia più famosa di Hollywood. A quanto pare però il 19enne non avrebbe alcuna intenzione di cavalcare l’onda della fama dei genitori. Si è lanciato nel mondo dell’arte, ma utilizza lo pseudonimo “Embtto”.

Mentre i genitori sono concentrati sulle proprie vite private e sulle dispute legali ancora non del tutto archiviate, Pax Jolie-Pitt ha conquistato lo status di artista emergente. Si tratta del secondo dei sei figli nati dal matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt che, a quanto pare, a differenza dei genitori non amerebbe granché le luci dello spettacolo, tanto da presentare le sue opere sotto falso nome.

Pax non ha intenzione di cavalcare l’onda del successo dei genitori

Utilizza lo pseudonimo Embtto e il suo lavoro include opere che vengono considerate per lo più “attratte”. Lo fa sapere una fonte a Page Six, rivelando che sotto al falso nome dell’artista si cela in realtà il figlio di una delle coppie più note al mondo dello spettacolo. Pax, 19 anni, attualmente starebbe preparando un’esposizione in una importante galleria di Tel Aviv. Il suo “basso profilo” sarebbe una caratteristica che lo accompagna sin dai tempi del college. Nel 2021 ad esempio si è diplomato a Los Angeles, ma per evitare ogni possibile attenzione mediatica non si sarebbe nemmeno presentato alla cerimonia, secondo The US Sun. Da parte sua insomma ci sarebbe tutta la volontà di farcela da solo, senza far leva sul nome dei genitori. Raramente infatti è stato visto in pubblico con uno di loro due.

Angelina Jolie sarebbe andata avanti con la sua vita

Stando alle indiscrezioni di HollywoodLife, Angelina Jolie sarebbe andata avanti con la propria vita dividendosi tra gli impegni di mamma e di regista. Dallo scorso anno tra l’altro è impegnata con il set allestito in Italia di ‘Senza Sangue’, il film ispirato al best seller di Alessandro Baricco. Non c’è tempo dunque (almeno così sembra) per dedicarsi a nuove fiamme, tanto meno per ascoltare il pettegolezzo, che negli ultimi tempi si è focalizzato sulla nuova storia d'amore di Brad Pitt con la designer Ines De Ramon.