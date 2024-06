video suggerito

Paura per l'attore Ian McKellen, l'amatissimo Gandalf è stato ricoverato dopo essere caduto dal palco Ian McKellen, 85 anni, è caduto mentre si esibiva al Noel Coward Theatre di Londra. Il suo portavoce ha dato alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute dopo i controlli in ospedale.

A cura di Daniela Seclì

Paura per l'attore Ian McKellen. Amatissimo per avere interpretato il ruolo di Gandalf nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit è caduto dal palco mentre recitava al Noel Coward Theatre di Londra. È stato necessario il ricovero. In queste ore notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute.

L'attore Ian McKellen cade dal palco: è stato ricoverato

Ian McKellen, che oggi ha 85 anni, è tra i protagonisti dello spettacolo teatrale Player Kings. Mentre inscenava un combattimento, è caduto dal palco. L'incidente è accaduto così rapidamente che le persone presenti in platea e che non erano in prima fila erano convinte che fosse parte dello show. Chi era seduto più vicino al palco, invece, ha dichiarato che è stato uno shock vederlo cadere così. L'attore ha urlato dal dolore. Lo staff del Noel Coward Theatre ha capito che qualcosa non andava ed è intervenuto. Lo spettacolo è stato interrotto. Le luci sono state riaccese in sala e i presenti sono stati accompagnati all'uscita. Ian McKellen è stato ricoverato.

Come sta Ian McKellen: le condizioni di salute dopo la caduta

Arrivano notizie rassicuranti sul conto dell'attore. Come riporta la BBC, il suo portavoce ha fatto sapere che è "di buon umore". Si è sottoposto a tutti i controlli necessari e i medici hanno assicurato che "la ripresa sarà veloce e completa". Non solo. L'ottantacinquenne non dovrà attendere molto per tornare sul palco. Secondo quanto sostiene la BBC, infatti, Ian McKellen potrà riabbracciare il pubblico già mercoledì 19 giugno. Dovrebbe presenziare alla replica dello spettacolo che si terrà in mattinata. La carriera di Ian McKellen è ricca di ruoli molto amati. Oltre al già citato Gandalf, ha anche interpretato Magneto nella saga degli X-Men, ma ha anche preso parte al film Il codice da Vinci o a progetti come La bella e la bestia nel ruolo dell'orologio parlante Tockins.