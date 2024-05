video suggerito

Jeremy Renner: "L'incidente mi ha insegnato a vivere, ma ho temuto di non farcela" Jeremy Renner torna nella serie Mayor of Kingstown di cui è protagonista, che arriva dal 3 giugno su Paramount +. L'attore racconta come ha vissuto il ritorno sul set dopo il terribile incidente di Capodanno 2023, che lo ha tenuto lontano dagli schermi per un anno.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il terribile incidente di cui è stato vittima a Capodanno 2023, Jeremy Renner torna su Paramount+ con la serie Mayor of Kingstown di cui è protagonista, in arrivo dal 3 giugno sulla piattaforma streaming. Il suo è stato un recupero lento, ma allo stesso tempo prodigioso, che gli ha permesso di rimettersi in sesto e tornare a recitare.

Jeremy Renner torna in Mayor of Kingstown

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera l'attore ha raccontato come inizialmente pensava che non ce l'avrebbe mai fatta a riprendersi dopo un incidente così grave. Travolto dallo spazzaneve con il quale stava cercando di liberare il vialetto della sua casa in Nevada, ha avuto un trauma toracico importante, a cui si è aggiunta la rottura di 38 ossa. Dopo un lungo periodo di riabilitazione, in cui ha dovuto imparare nuovamente a camminare, ha raccontato le emozioni del suo ritorno sul set:

Temevo di non essere pronto. Non tanto mentalmente ma fisicamente. Ho fatto un passo alla volta e sono arrivato fino a qui. Oggi mi sento di dire che l’incidente è stato probabilmente la cosa migliore che mi sia capitata nella vita. Sapere di esser guarito in modo abbastanza decente mi porta a dire questo. Il viaggio per uscirne, per arrivare a stare meglio è stato è una grande occasione per dedicare un po’ di tempo a me stesso e al mio recupero. Ne avevo bisogno. Prendermi cura di me, del mio corpo e della mia mente, mi ha insegnato un sacco di cose sorprendenti.

Il sostegno a chi ha trascorso un momento difficile

Il suo personaggio, un ex fuorilegge diventato sindaco, è uno dei ruoli che più gli è piaciuto interpretare: "Mi piace perché è diretto, schietto, pragmatico e, sì, anche un po’ aggressivo. C’è qualcosa di profondamente giusto in lui, che mi piace davvero". Dopo un periodo così lungo e difficile in cui ha fatto affidamento sulla sua capacità di rialzarsi, l'attore che è stato anche uno dei volti degli Avengers, rivolgendosi a chi sta affrontando come lui un periodo complicato ha detto:

Gli ricorderei che non è solo. Nessuno è mai solo. E se lo fosse, è qualcosa che si può cambiare. Il superpotere di ognuno di noi è la prospettiva: la possiamo controllare il 100% delle volte. Quindi bisogna lavorare su quella: una brutta giornata può diventare una giornata luminosa, bella, piena di sole. È questo il mio consiglio, semplicemente