Paul Mescal paparazzato mentre sniffa una sostanza: "Non sembrava preoccupato di essere visto" Paul Mescal è stato paparazzato al Glastonbury Festival insieme a tanti amici. Un presente all'evento ha raccontato al The Sun che l'attore 28enne avrebbe sniffato una sostanza prelevata da un sacchetto: "Non gli importava di essere visto".

A cura di Gaia Martino

Il nuovo Russell Crowe nel sequel de Il Gladiatore, Paul Mescal, ha fatto festa ieri al Glastonbury Festival, in Inghilterra, e la sua presenza ha catturato particolarmente l'attenzione dei fan. L'attore 28enne è stato visto e filmato mentre sniffava una sostanza presa da un sacchetto, le testimonianze e le foto riportate da The Sun.

Paul Mescal al Glastonbury Festival

Paul Mescal è stato visto al concerto della band statunitense The National al Glastonbury Festival, evento musicale che si tiene a Pilton, a circa 10 km da Glastonbury, nel Somerset, in Inghilterra. Il celebre attore irlandese "era vestito in modo casual e indossava un cappellino da baseball", scrive il The Sun che riporta le parole di un testimone che lo avrebbe visto mentre sniffava una sostanza. "Sembra che Paul abbia usato una chiave per prelevare una sostanza da un sacchetto, che ha sollevato verso il naso e sniffato. L'ha fatto una volta, poi ha immerso di nuovo la chiave nel sacchetto, l'ha sollevata verso il naso e ha sniffato di nuovo" ha dichiarato la talpa al quotidiano online. Il presente avrebbe poi aggiunto: "Non sembrava preoccupato di essere guardato. Ballava e rideva con i suoi amici", le parole. Con lui c'erano le attrici Daisy Edgar Jones e Saoirse Ronan.

Paul Mescal al cinema con il sequel de Il Gladiatore

Sarà sul grande schermo dal prossimo novembre: Paul Mescal prenderà il posto di Russell Crowe per il sequel de Il Gladiatore 2. Nelle ultime ore sono state diffuse le prime immagini del film ambientato 30 anni dopo gli eventi del primo: la pellicola seguirà il percorso di Lucio Vero, mentre scoprirà l'identità del suo vero padre e delle sue origini. Ne Il Gladiatore 2 torneranno anche Derek Jacobi, nel ruolo del Senatore Gracco, Djimon Honsou, mentre tra le new entry ci saranno Denzel Washington, Mescal, Quinn e Pedro Pascal.