Paul Anderson di Peaky Blinders arrestato per droga, l’avvocato: “Colpa del suo personaggio” L’attore è stato processato per possesso di droga e condannato da un tribunale della capitale inglese al pagamento di una multa del valore di 1345 sterline, ma l’avvocato precisa: “Lo ha fatto per compiacere alcuni fan”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paul Anderson, attore londinese reso famoso grazie al personaggio di Arthur Shelby in Peaky Blinders, è stato processato per possesso di droga e condannato da un tribunale della capitale inglese al pagamento di una multa del valore di 1345 sterline. L'attore era stato arrestato in flagrante nel giorno di Santo Stefano ed era stato trovato dai ‘bobbies' in possesso di sostanze come anfetamine e crack. Singolare la difesa dell'avvocato: "Non usa la droga, ma è scivolato nel suo personaggio".

Cosa è successo

Paul Anderson è stato arrestato, come riporta il tabloid Daily Mail, all'esterno di un pub dove aveva passato la serata, non poco distante la sua abitazione. Le forze dell'ordine sono intervenute su segnalazione del proprietario del pub che aveva notato "fumo di crack" proveniente dal bagno dei disabili, subito dopo l'uscita dell'attore. Sorpreso con le sostanze, Anderson è stato arrestato e si è dichiarato colpevole. L'avvocato, però, ha insistito a una precisazione.

La versione dell'avvocato: "Colpa di Peaky Blinders"

L'avvocato sta tentando una strategia difensiva abbastanza discutibile nonché singolare, ovvero dare la ‘colpa' al personaggio interpretato dal suo assistito. "Riconoscerete l'imputato per una parte molto intensa che ha interpretato in un recente programma televisivo", ha dichiarato alla corte, in riferimento proprio al personaggio Arthur Shelby della serie Netflix Peaky Blinders: "Lui viene riconosciuto spesso e anche per amore dei fan, scivola spesso nel suo personaggio". Per questo motivo, l'avvocato ha spiegato che l'attore "ha cercato di recitare la sua parte per queste persone. E a causa dello stile di vita che conduce, la gente spesso gli dà degli incentivi. Si è trovato nella sfortunata posizione di dire no". Alla fine, secondo l'avvocato, Anderson avrebbe fatto uso di droghe per compiacere i suoi fan.