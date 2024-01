Orietta Berti: “Sandra Milo era una diva che aspettava ancora il grande amore” Orietta Berti ricorda la diva con cui ha diviso anni di amicizia e l’ultima produzione televisiva: “Non l’ho mai sentita spettegolare, mai una frase invidiosa. Era una grande lavoratrice, rispettosa degli altri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Orietta Berti, come Mara Maionchi che a Fanpage.it ha lasciato il suo ricordo, ha partecipato all'ultima produzione televisiva di Sandra Milo, "Quelle brave ragazze" per Sky. All'Ansa, la cantante ricorda il carattere cordiale, amichevole ed allegro dell'amica scomparsa: "Non si è mai data arie, si sentiva una donna comune, ma non lo era". Il dettaglio sentimentale: "Era una diva che non aveva ancora trovato il grande amore".

Le dichiarazioni di Orietta Berti

Sulla scomparsa di Sandra Milo, Orietta Berti dichiara: "Era unica, la Marilyn italiana, sempre elegante e mai volgare". Orietta Berti e Sandra Milo si conoscevano benissimo: "Per me era un'amica sincera, ci conoscevamo da tanto tempo, dalla sua trasmissione iconica Piccoli Fans, alla quale mi invitava sempre. Ma ogni volta che ci incontravamo in qualche trasmissione, ci prendevamo del tempo nel mio o nel suo camerino".

Era così attiva, alle 8 in punto era già pronta, trucco e parrucco. Anche se era autunno, se andavamo su stradine di paesi, lei non rinunciava mai ai tacchi a spillo: e così quando si incastrava tra i sanpietrini io le tiravo su una gamba e Mara recuperava la scarpa incastrata. Quanti tacchi ha pelato. Lei era così, ci lascia il suo sorriso, la sua aria sbarazzina da ragazzina che non era invecchiata. E poi era così poetica: un giorno eravamo a Siviglia e passa un motoscafo. Per lei la scia lasciata era un ‘velo da sposa che svolazza'. In tutto vedeva il lato poetico delle cose. Credeva nell'amore e aspettava ancora l'uomo ideale, il principe azzurro. Sembrava una bimba di 10 anni, ma era molto profonda e colta, nonostante una vita privata molto dura, dedicata ai tre figli che ha cresciuto da sola.

"Non ha mai spettegolato su nessuno"

Tra le virtù nascoste di Sandra Milo il fatto di essere umile ma soprattutto di non essere avvezza al pettegolezzo:

Non l'ho mai sentita spettegolare, mai una frase invidiosa. Era una grande lavoratrice, rispettosa degli altri. È stata una diva negli anni Sessanta, ma non si è mai montata la testa.

L'unica esigenza era per la colazione: "Esigeva sempre una colazione principesca e così, quando giravamo per la trasmissione, prima facevamo la colazione per le riprese e poi quella per Sandra".