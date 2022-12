Paola Ferrari: “La Rai mi ha tagliata fuori dai Mondiali da un giorno all’altro, senza spiegazioni” “Ho molta amarezza, sono stata completamente tolta dai Mondiali della Rai, mi hanno tolto tutto dalla mattina alla sera”, si sfoga la conduttrice, volto storico Rai per il trattamento riservatole. “Non mi è stata data alcuna spiegazione, l’azienda non mi ha difeso per niente”.

A cura di Giulia Turco

Paola Ferrari si sfoga dopo la decisione della Rai di tenerla fuori dal progetto Mondiali di Calcio in Qatar 2022. La giornalista, volto storico della Rai, spiega di non aver avuto alcuna spiegazione a riguardo da parte dell’azienda, dalla quale è rimasta profondamente delusa.

La delusione di Paola Ferrari non convocata per i Mondiali

“Mi occupo dei Mondiali dall’82, fin da ragazzina, ho cominciato con le televisioni private”, racconta la giornalista Rai. “Ora ho molta amarezza, sono stata completamente tolta dai Mondiali della Rai, mi hanno tolto tutto dalla mattina alla sera”, si sfoga. “Non mi è stata data alcuna spiegazione, l’azienda non mi ha difeso per niente”, aggiunge la conduttrice sportiva. “Io conducevo la Nazionale, gli spazi degli Europei da anni, non mi aspettavo quello che mi hanno fatto”, confessa all’agenzia stampa ritenendo ingiusto il trattamento che le è stato riservato.

L'esperienza a Domenica Dribbling con Adriano Panatta

Non solo. La giornalista non si è trovata minimamente d’accordo nemmeno con le scelte di programmazione fatte a corredo dell’evento sportivo. “Io non avrei mai fatto ‘Il Circolo dei Mondiali’. Avrei fatto una trasmissione più tecnica, legata al mondo del calcio, mi sarei occupata principalmente dei giocatori dei club italiani che giocano nei Mondiali, perché siamo un campionato che dà moltissimi calciatori. Avrei fatto una trasmissione completamente diversa”, spiega ad Adnkronos. Attualmente Ferrari è impegnata in tv con la conduzione di ‘Domenica Dribbling’, a fianco di Adriano Panatta. Un’esperienza della quale può dirsi soddisfatta, nonostante avrebbe aspirazioni più alte: “La conduco con gioia, è una bellissima esperienza. Lui è una persona istrionica e divertente. Certo, è una trasmissione più piccola, ma ci divertiamo comunque tanto”.