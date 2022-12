Scontro social tra Paola Ferrari e il collega Antinelli: “Mario Sconcerti era amico mio, stai zitto” Acceso botta e risposta su Twitter tra Paola Ferrari e Alessandro Antinelli dopo la scomparsa di Mario Sconcerti. “C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Sconcerti”, ha scritto il giornalista Rai riferendosi alla collega. “Stai zitto che è meglio”, ha replicato Ferrari.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, un altro lutto ha colpito il mondo dello sport. Il 17 dicembre è venuto a mancare Mario Sconcerti. Il giornalista sportivo aveva 74 anni ed è stato colpito da un malore improvviso mentre era ricoverato all'ospedale romano di Tor Vergata. La notizia della sua morte ha toccato diversi colleghi, soprattutto all'interno della Rai, generando anche un acceso scontro social.

Il botta e risposta tra Paola Ferrari e Alessandro Antinelli su Twitter

La morte di Mario Sconcerti ha generato un acceso botta e risposta sui social tra Paola Ferrari e Alessandro Antinelli. La giornalista di Rai Sport ha ricordato l'amico e collega in un video su Instagram, proprio mentre si trova in Perù: "É stato vicino a meno fino a 15 giorni fa e mi diceva: ‘Non t’arrabbiare se t’hanno esclusa dai Mondiali per…’. Ora non lo posso dire, non sarebbe carino nei confronti di chi li fa”.

Ferrari è stata esclusa del team mandato in Qatar a commentare i mondiali di calcio e non ha mai nascosto la delusione per questa decisione. Lo stesso team di cui invece fa parte Antinelli che, dopo il ricordo della collega, ha scritto su Twitter: "C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio”. Immediata la replica della giornalista, che si è sentita chiamata in causa, in un acceso botta e risposta: "Stai zitto che è meglio". Antinelli ha poi rincarato la dose: "Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario". “Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio“, controbatte Ferrari.