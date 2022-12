Paola Ferrari su Instagram col respiratore: “Quando sei in Perù e ti finisce anche l’ossigeno” Paola Ferrari pubblica uno scatto in cui si mostra con il volto coperto da un respiratore, scrivendo che le è terminato l’ossigeno. La giornalista sportiva, però, non racconta ai fan cosa le sia accaduto.

A cura di Ilaria Costabile

La giornalista sportiva Paola Ferrari è in viaggio già da qualche settimana, per concedersi un po' di relax e dopo essere stata in Egitto, adesso si trova in America del Sud, precisamente in Perù. Lo annuncia lei stessa, pubblicando una foto che però fa preoccupare i suoi fan che, subito, commentano chiedendo informazioni. La conduttrice, infatti, si mostra col il respiratore sul volto.

La foto di Paola Ferrari che fa preoccupare i fan

"Quando ti trovi in Perù in piena rivolta civile e ti finisce anche l’ossigeno!!" scrive Paola Ferrari su Instagram, facendo intendere di aver avuto bisogno di un aiuto per respirare, seduta in quella che sembra essere la camera di un hotel. Nonostante compaiano subito messaggi preoccupati di chi le chiede cosa avesse e perché avesse bisogno dell'ossigeno, la giornalista non ha ritenuto opportuno specificare cosa le fosse successo e quindi non è chiaro se si sia imbattuta in un problema di salute. Intanto, però, poco dopo aver pubblicato lo scatto, sul suo profilo appare anche una story, in cui lei è seduta in macchina e dice chiaramente: "Siamo riusciti a passare i controlli di sicurezza", avvicinando le mani allo sterno come per aiutarsi a respirare e poi aggiunge: "Sono la prima che ci riesce". Probabilmente il noto volto tv si è allontanata per ovviare al problema di cui parlava nel post.

Il ricordo di Mihajlovic pochi minuti prima

Paola Ferrari aveva da poco pubblicato un post con il quale omaggiava Sinisa Mihajlovic, scomparso nelle scorse ore, ricordando l'ex campione per le sue qualità umane, prima ancora che sportive. La giornalista, infatti, scrive: "La tua onestà e la tua forza saranno sempre un esempio per noi", affiancando questo pensiero ad uno scatto in cui l'ex allenatore compare in una schermata alle sue spalle, mentre lei si trova al centro dello studio intenta a condurre.