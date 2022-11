Paola Ferrari: “Ho votato Giorgia Meloni, il centrodestra ha vinto e io godo come pochi” La giornalista e conduttrice Paola Ferrari, intervistata dal programma radiofonico Un giorno da pecora, ha detto la sua sul governo Meloni.

A cura di Daniela Seclì

Paola Ferrari è intervenuta nel corso del programma di Rai Radio1 Un giorno da Pecora. La giornalista e conduttrice ha commentato la vittoria di Giorgia Meloni alle Elezioni Politiche 2022 e, dopo avere svelato di avere sostenuto il Presidente del Consiglio con il suo voto, si è detta entusiasta del nuovo Governo.

Paola Ferrari ha votato Giorgia Meloni

Paola Ferrari, ai microfoni del programma Un giorno da Pecora, ha fatto sapere di avere dato il suo voto a Giorgia Meloni, precisando di non essere una sostenitrice dell'ultima ora: "Il nuovo governo mi piace molto, sono una sostenitrice di Giorgia Meloni da tanti anni. Sono contenta". Sebbene siamo ancora alle prime battute, ritiene che il Presidente del Consiglio stia dimostrando di sapere assolvere al suo compito: "La vedo molto bene per come si sta muovendo, la vedo molto bene nel ruolo. Se l'ho votata? Beh certo, anche se non si dovrebbe dire, non certo per la prima volta”.

Il commento della giornalista sul nuovo governo

Quando è stato chiesto a Paola Ferrari se in Rai sia scattata la corsa al riposizionamento, la giornalista ha preferito non replicare: "Questo non sta a me dirlo, certo Meloni ha più fan di prima. Sai io non parlo della Rai, è la mia azienda. Però sono contenta per Giorgia". Intanto, ha fatto sapere come hanno preso a casa sua la vittoria del centrodestra: "Ormai non parlano più, dopo anni e anni e anni di battaglia, a casa mia sono ammutoliti. E io godo come pochi…io ormai passo dieci centimetri sopra, sono tutti zitti”. La giornalista, con un pizzico di ironia, ha fatto sapere di avere consigliato al marito Marco De Benedetti di evitare la fatica di andare a votare, perché tanto la vittoria di Giorgia Meloni era scontata: "È andato a votare ma io gli avevo detto: lascia stare…Se l'ho preso in giro? Non mi abbasso neanche più, una volta c'era una certa battaglia anche dialettica, ormai…”.