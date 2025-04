“Ova alla Jova”, spopola la ricetta delle uova di Jovanotti: chi è la sua chef, cosa sono e come si preparano

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Le ova alla Jova esplodono nel web grazie a Jovanotti e alla sana abitudine di cibarsi delle uova cucinate in un certo modo per favorire la sana alimentazione e la dieta. Spopolano anche in tv con È sempre mezzogiorno, introdotte da Antonella Clerici, intenzionata a darne tutte le specifiche. Daniele Persegani fornisce i semplicissimi ingredienti: uova, sale e pepe. La ricetta e i tempi di cottura, tutto quello che c'è da sapere per prepararle a casa.

Il trend delle Ova alla Jova e la chef personale di Jovanotti

Tutto è nato quando a fine marzo Jovanotti ha condiviso un video su Tik Tok nel quale mostrava la sua colazione proteica, battezzandola Ova alla Jova. Il piatto deve aver fatto molto gola agli utenti, tant'è che è stato poi ripreso in numerose ricette sul web e sui social. Finendo, così, anche in tv, a È sempre mezzogiorno, intercettata dagli autori di Antonella Clerici e inserita nella proposta del giorno.

La chef Maria Vittoria Griffoni spiega come non farle sgonfiare

La chef personale di Lorenzo Cherubini che si è occupata della preparazione di questo piatto ed è in tour per curare la sua alimentazione dal 2015 è Maria Vittoria Griffoni, alla quale il cantante ha dedicato un secondo video, aprendo un question time. Un momento domande fatto di un solo imperante interrogativo: perché le ova alla Jova si sgonfiano una volta cacciate dal forno? Il segreto, stando a quanto spiegato dalla "cheffa" è tutto nell'accuratezza con la quale si montano inizialmente gli albumi, che devono essere tutti a neve. La prova è quella classica: rovesciarla e constatare che il composto resti ben attaccato alla bowl. A cercare bene però si può scoprire che ben 7 anni fa la ricetta era già stata proposta da Jovanotti e la sua chef in un video su Youtube, nel quale erano direttamente nelle cucine del Lorenzo Live 2018 e mostravano la preparazione completa.

La ricetta della Ova alla Jova a È sempre mezzogiorno

Gli ingredienti per una colazione media fatta con le ova alla Jova sono semplicemente 3 uova condite con sale e pepe, i gradi in forno sono 180°C e i tempi di cottura 6 minuti. È fatto con gli albumi montati, che vanno montati lentamente. Una volta ricavata la spuma, ne riponiamo un cucchiaio alla volta su una taglia coperta da carta forno e sopra questa soffice palla di neve posizioniamo (o spennelliamo) il tuorlo sbattuto in precedenza. Si mettono in forno a 180° e dopo sei minuti sono pronte per essere mangiate in un primo pasto del mattino senza dubbio nutriente e proteico.