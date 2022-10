ONG per la fauna selvatica gestita dal Principe Harry nel mirino dopo la morte di tre uomini Una ONG che si occupa di salvaguardia della fauna selvatica, presieduta dal Principe Harry, è attualmente nel mirino dopo la morte di tre uomini avvenuta a distanza di due mesi durante lo spostamento degli elefanti.

A cura di Ilaria Costabile

La African Parks, ONG che si occupa della salvaguardia della fauna selvatica, di cui il principe Harry figura come presidente, è entrata nel mirino delle autorità del Malawi dopo la morte di tre uomini nell'arco di due mesi. I decessi sarebbero stati causati proprio dagli elefanti durante il trasporto degli animali da un parco all'altro, come riportato dal Guardian, che ha contattato un'associazione attiva nei pressi del parco nazionale di Kasungu che ha dichiarato: "L'esperienza ha dimostrato che queste agenzie di conservazione si preoccupano più degli animali che delle persone". Il principe Harry, pur essendo presidente dell'associazione, non è stato informato dell'accaduto, o quanto meno, non è stato coinvolto negli approfondimenti in merito.

Cosa è successo in Malawi

Secondo le notizie riportate dalla testata britannica, in un'operazione a tre tra il servizio del parco nazionale del Malawi e le ONG African Parks e il Fondo internazionale per il benessere degli animali (Ifaw), che prevedeva lo spostamento degli elefanti da una zona all'altra sono morte tre persone, ma si sarebbe potuto evitare. Si è trattato di una delle operazioni a più ampio raggio degli ultimi anni, e le ONG hanno anche pubblicato i video del trasporto con gli elefanti sostenuti da una gru, eppure in nessun post è stato mai fatto cenno alla morte di due uomini nelle comunità vicine, avvenuta proprio durante il trasporto di due elefanti toro trasferiti nel parco nazionale di Kasungu a luglio. Una terza persona è stata uccisa da un elefante a settembre: Collins Chisi, 40 anni, e Joseph Blackson, 29 anni, in due incidenti separati il ​​12 luglio, e John Kayedzeka, 30 anni, morto il 16 settembre.

Malidadi Langa, presidente di un'associazione di villaggi vicino al parco nazionale di Kasungu, ha raccontato al Guardian: "Abbiamo accolto con favore il trasferimento di questi elefanti perché migliorerà il turismo per Kasungu. Ma crediamo che avrebbero dovuto completare prima la recinzione", ha detto Langa. “Quando hanno spostato il primo gruppo di elefanti, nel giro di una settimana circa erano usciti dal parco dal lato non recintato ed erano entrati nei villaggi. Un ragazzo è stato ucciso. Quando abbiamo sollevato la questione, hanno detto che gli elefanti sono disorientati e destinati a uscire dal parco. Intorno alla stessa settimana, un elefante ha ucciso qualcun altro dall'altra parte del parco". Langa ha poi aggiunto che spesso queste Ong si preoccupano più della salute degli animali che degli uomini.