Ethan Jamieson, attore di Hunger Games, è stato arrestato dopo aver aggredito tre uomini con una pistola

Il 27enne Ethan Jamieson, ex attore di Hunger Games, è stato arrestato per aver aggredito tre uomini con un’arma da fuoco. In passato aveva già avuto problemi con la giustizia.

Era uno dei giovanissimi attori protagonisti di Hunger Games, adesso Ethan Jamieson, 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di triplice aggressione con arma da fuoco, a seguito di un'aggressione a tre uomini con una pistola semiautomatica, avvenuta il mese scorso. L'arresto è stato eseguito l'8 aprile.

L'aggressione a tre uomini e l'arresto

Jamieson è stato arrestato a seguito delle denunce presentate il 23 marzo alla polizia di Raleigh, in Caroline del Nord. Stando a quanto riporta People, gli agenti avevano ricevuto segnalazioni di spari in serata e si erano recati sul posto. Lì, tre uomini, a bordo di un auto hanno dichiarato che un uomo in bicicletta gli ha sparato contro passando accanto alla loro macchina. In un comunicato, diffuso successivamente, si legge che la polizia ha identificato l'aggressore in Ethan Jamieson. A seguito dell'arresto dell'8 aprile, gli è stata negata la libertà su cauzione il giorno successivo e la prossima udienza è il 30 aprile, quando si determinerà la convalida dell'arresto. In passato aveva già avuto problemi di questo tipo, infatti a marzo 2025 fu arrestato con l'accusa di resistenza all'arresto, sempre nella città di Raleigh.

La breve carriera da attore

Il 27enne era noto per aver interpretato un ruolo secondario nel primo film di Hunger Games, quindi nel 2012. Ancor prima, era stato in un episodio di One Tree Hill, nel 2009 e anche nel film The Rusty Bucket: Lincoln, Journey to 16, nel 2010. La sua carriera nel mondo dello spettacolo si è conclusa nel 2013 con l'apparizione in una puntata della serie Justified. Aveva già dichiarato in passato di non voler intraprendere il mestiere da attore, soprattutto perché temeva che la popolarità potesse limitare la sua vita quotidiana e non avrebbe potuto vivere tranquillamente come una persona comune.