Noemi Bocchi in lutto per la scomparsa di un'amica: "Morta insieme a te" Noemi Bocchi su Instagram piange la scomparsa di un'amica, Natascke, morta nelle ultime ore. "Morta insieme a te" ha scritto la compagna di Francesco Totti tra le stories prima di condividere un selfie scattato insieme a lei.

A cura di Gaia Martino

Uno spiacevole lutto ha colpito Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti che nelle ultime ore ha condiviso una story su Instagram con scritto "morta insieme a te" su sfondo nero. La flower designer ha dovuto dire addio ad una cara amica, Natascke De Pace, morta nelle ultime ore.

Il dolore di Noemi Bocchi per la scomparsa dell'amica Natascke

Noemi Bocchi con alcune Instagram story ha condiviso il suo dolore con i followers. "Morta insieme a te" con un cuore nero è il testo su sfondo nero che ha anticipato una foto insieme alla sua amica, Natascke De Pace, morta nelle ultime ore. La donna era un avvocato e mamma di due bambine. Insieme al marito, erano amici della famosa coppia, ora al centro del gossip per la separazione dell'ex calciatore con Ilary Blasi.

Sul profilo di Francesco Totti vige attualmente il silenzio riguardo la scomparsa dell'amica della compagna.

L'ultima apparizione in pubblico di Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi lo scorso 26 febbraio hanno partecipato alla presentazione di Adesso vinco io, il documentario su Marcello Lippi. Sorridenti e affiatati, hanno posato sul tappeto rosso davanti ai fotografi presenti. Non si è trattato, però, del primo red carpet di coppia: già nel novembre 2022 si mostrarono per la prima volta insieme ad un evento ufficiale, a Dubai, al galà internazionale del calcio. L'ultima apparizione in pubblico dei due ha lanciato il gossip che vedrebbe la nuova compagna del Pupone con un ‘pancino sospetto', indiscrezione però mai commentata dai diretti interessati e che non ritroverebbe riscontro in alcun indizio. Entrambi sono già genitori, Totti di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio con Ilary Blasi, Noemi Bocchi invece di due, un maschietto e una femminuccia, nati dall'unione con l'ex marito, Mario Caucci, con il quale è stata sposata per 11 anni.